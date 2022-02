Red Bull heeft vandaag bij de shakedown in Barcelona de RB18 in vol ornaat getoond. Op de beelden van de bolide voor 2022 vallen met name de extreme sidepods op.

Red Bull presenteerde onlangs de RB18, maar dat betrof slechts een showmodel van de 2022-bolide. Vorige week heeft het team al een shakedown gedaan van honderd kilometer voor een filmdag, maar toonde daarvan geen beelden. Er verschenen enkele vage beelden op sociale media, maar daar werd men niet veel wijzer van. Bij de shakedown in Barcelona staan de fotografen klaar en die hebben de RB18 nu goed vastgelegd.

Op die beelden vallen enkele zaken op, maar de ogen gaan direct uit naar de extreme sidepod van de bolide van wereldkampioen Max Verstappen en Sergio Pérez. Daar heeft Red Bull namelijk voor een oplossing gekozen die afwijkt van alle andere teams. Het verloop van de sidepods is vergelijkbaar met zusterteam AlphaTauri, maar de ingang van de luchtinlaat wordt ‘ondersteund’ door een grote flap terwijl er een enorme ‘undercut‘ onder de sidepods te vinden is. Kortom, Red Bulls topontwerper Adrian Newey heeft van de winter niet stilgezeten.

Foto: Albert Fabrega

Foto: Albert Fabrega

Aan de achterkant van de RB18 valt met name de enorme diffusor op, naast de gebogen flaps onderaan de achtervleugel.

In Barcelona mogen de teams vandaag, donderdag en vrijdag bij de shakedown zoveel mogelijk kilometers afleggen om data te vergaren voor het nieuwe seizoen. Over twee weken volgen nog eens drie testdagen in Bahrein, waarna een week later de eerste Grand Prix al van start gaat.

Foto: Red Bull Racing