Red Bull-teambaas Christian Horner noemt het vertrek van Michael Masi als wedstrijdleider ‘wreed’. Volgens Horner werd er veel druk uitgeoefend om de Australiër af te zetten, wat in zijn ogen ‘niet juist’ is.

De FIA kondigde vorige week een actieplan aan naar aanleiding van het onderzoek naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Bovenaan dat lijstje stond dat Michael Masi niet langer de wedstrijdleider is. De Australiër kwam in opspraak vanwege zijn handelen in Abu Dhabi, waar Max Verstappen in de laatste ronde van de race de titel veroverde. Hij had zich niet volledig aan het handboek van de FIA omtrent de safetycar gehouden en dat kwam hem op kritiek te staan. Nu zullen Niels Wittich en Eduardo Freitas de rol van wedstrijdleider afwisselend op zich nemen. Bovendien komt er steun vanuit de zogenaamde Virtual Race Control Room.

Lees ook: FIA past structuur aan na GP Abu Dhabi: Masi niet langer wedstrijdleider

Red Bull-teambaas Christian Horner, die vorig seizoen regelmatig in discussie ging met Masi, noemt zijn vertrek ‘wreed’. “Het is een lastige kwestie, het is de zaak van de FIA”, zegt Horner in gesprek met talkSPORT. “Het is wreed. Hij bevond zich vorig jaar in een lastige positie. Wij hadden het gevoel dat veel beslissingen tegen ons waren. We hadden aan het einde van het seizoen wat geluk, maar dat heb je soms in de sport. Het is niet voorbij totdat de finishvlag gezwaaid wordt.”

Horner gaf eerder al aan dat hij verbaasd was dat de wedstrijdleider in verhouding tot de teams zelf veel minder middelen tot zijn beschikking had. “Dat is een enorm verschil”, benadrukt hij. Horner verwelkomt dan ook het actieplan van de FIA, waarbij de wedstrijdleider meer ondersteuning krijgt. “Het is goed om te horen dat ze een soort VAR in het leven roepen en dat ze een van de meest ervaren mannen terugbrengen, Herbie Blash.”

Lees ook: F1-forum: ‘Slachtofferen Masi sterkt Mercedes’ gevoel dat titel ze is afgenomen’

Toch zit het Horner nog niet helemaal lekker dat Masi slachtoffer is geworden. “Er is veel druk uitgeoefend om Michael af te zetten, dat is niet juist. Dat is mijn persoonlijke gevoel hierbij”, aldus Horner.

Wil jij in 2022 naar een Grand Prix? Boek nu tickets via onze shop!