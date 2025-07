Laurent Mekies is per direct de nieuwe CEO van Red Bull Racing. Hij neemt de taken als teambaas over van Christian Horner. Die is woensdag ontslagen door de leiding van het concern.

Lees ook: BREAKING: Christian Horner ontslagen door Red Bull

Mekies maakt de overstap van zusterteam RB, waar hij sinds anderhalf jaar de scepter zwaaide samen met Peter Bayer. Daarvoor was Mekies in dienst bij Ferrari. Zijn taken bij RB, het team van coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar, worden overgenomen door Alan Permane. Die is op dit moment nog de zogeheten Racing Director.

Over het vertrek van Horner houdt Mekies de kaken stijf op elkaar. In een verklaring van zijn huidige team gaat hij alleen in op de rol die hij in Faenza heeft gespeeld. “Het afgelopen anderhalf jaar was het een absoluut voorrecht om samen met Peter het team te leiden. De teamgeest is ongelooflijk en ik geloof er sterk in dat dit nog maar het begin is. Alan is de perfecte man om het nu over te nemen en onze weg voort te zetten. Hij kent het team door en door en is altijd een belangrijke pijler geweest van onze vroege successen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.