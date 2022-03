Er gingen in de paddock al geruchten dat Mercedes met een totaal andere bolide dan in Barcelona zou arriveren in Bahrein, maar de W13 is nog extremer dan gedacht. Het opvallendste is dat de sidepods zo goed als verdwenen zijn.

Normaliter zijn de sidepods flink aanwezig op de auto. De luchtinlaat bij de meeste teams is ook dit jaar duidelijk te zien, al verschilt deze per team van vorm. Ook Mercedes verscheen bij de shakedown in Barcelona nog met een bolide met een brede sidepod, maar dat is in Bahrein een heel ander verhaal.

Mercedes heeft nu namelijk een updatepakket meegenomen voor de drie testdagen en met name bij de sidepods is de W13 niet meer te herkennen. De sidepods zijn namelijk zo goed als verdwenen. In plaats van een brede sidepod is er nu gekozen voor een zeer smalle verticale gleuf, een ontwerp dat nog bij geen enkel ander team gevonden is. Boven de aangepaste sidepods zijn nu vleugels aangebracht waarop de spiegels geplaatst zijn.

Vandaag vindt de eerste van de drie testdagen in Bahrein plaats. Deze begint om 8:00 uur Nederlandse tijd en loopt tot en met 17:00 uur. Het is de laatste kans voor de teams om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, dat volgende week al begint op het circuit waar zij de komende dagen zullen testen.

