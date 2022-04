Over iets meer dan twee weken reist het Formule 1-circus voor het eerst af naar Miami, waar de coureurs op het Miami International Autodrome zullen racen. Volledig afgerond is het circuit nog niet, maar volgens de organisatie gaat het nu nog slechts om de puntjes op de i aangezien het circuit voor ’95 procent’ gereed is.

De Grand Prix van Miami staat gepland voor 8 mei. Het circuit rondom het beroemde Hard Rock Stadium is 5,41 kilometer lang, telt 19 bochten, drie rechte stukken en drie DRS-zones waarbij de coureurs naar verwachting een topsnelheid halen van 320 kilometer per uur.

Het laatste stuk asfalt werd vorige maand gelegd en de focus ligt voor de organisatie nu op de tijdelijke structuren rondom het Miami Campus en de details, waaronder het verven van de kerbstones en het installeren van de tijdelijke veiligheidsbarrières. Daarmee is 95 procent van het Miami International Autodrome gereed voor de Formule 1-race, aldus de organisatie.

“We zitten in de laatste fase van dit ongelooflijke circuit dat de allereerste Formule 1-race in Miami zal organiseren”, zegt de CEO van de Miami Grand Prix, Richard Cregan. “We zijn erg blij met de vooruitgang die we hebben geboekt en het is een enorme verdienste van het harde werk van het team hier in Miami, in overleg met zowel de Formule 1 als de FIA om dit circuit af te krijgen binnen een strakke tijdslijn. We hebben geprobeerd een circuit te creëren waar coureurs graag op racen en een campus die unieke, best-in-class fanervaringen biedt. We kunnen niet wachten tot het eerste weekend in mei”, aldus Cregan.

Het belooft in ieder geval een volgepakt weekend te worden. De tribunekaarten, die soms wel meer dan 1000 dollar per stuk kostten, gingen als warme broodjes over de toonbank. De organisatie heeft nu ook Campus-tickets in de verkoop gedaan, met algemene toegang tot – zoals de naam al doet vermoeden – de campus. Het hele F1-weekend bijwonen met die tickets kost de fan dan 1200 dollar. Bovendien is er veel plek voor hospitalities en clubs gereserveerd op het terrein.

