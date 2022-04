Over vier weken is het zover: de allereerste Formule 1-Grand Prix in Miami. Het Miami International Autodrome is 5,41 kilometer lang, telt negentien bochten, drie rechte stukken en, mogelijk, drie DRS-zones waarbij de coureurs naar verwachting een topsnelheid halen van 320 kilometer per uur. Om iedereen alvast bekend te maken met het circuit, de tribunes én de experiences voor de fans, heeft de organisatie van de Grand Prix van Miami een virtuele fly-through video van de ‘campus’ gedeeld. Aan hospitalities en clubs geen gebrek.

