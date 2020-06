Mooi of lelijk? Opvallende auto’s door de lens van Peter

Onze huisfotograaf Peter van Egmond was aanwezig bij honderden Grands Prix en heeft vanzelfsprekend een enorm archief aan foto’s opgebouwd. Tijdens de coronacrisis heeft hij alle tijd gehad om het eens op orde te brengen en eens te kijken naar rare, opvallende, lelijke of juist hele mooie Formule 1-auto’s van door de jaren heen.

Caterham CT05 (2014)



Toen we Van Egmond vroegen om voor de rubriek eens na te denken over uit de toon vallende auto’s, was het eerste antwoord: “De Caterham uit 2014 staat wat mij betreft met stip op nummer 1 lelijkste auto’s!” Toen de groene bolide tijdens de wintertest in Jerez de baan op kwam rijden, kon Van Egmond zijn ogen niet geloven.

“Het klinkt misschien wat gek maar ik moest denken aan een hotel in Maleisië waar ik vaak verbleef voor de GP. Daar knutselden ze elk jaar met veel pijn en moeite een F1-auto in elkaar van tempex. Dat zag er niet uit en leek niet eens op een raceauto. Net als deze, een schijtbak was het.”

McLaren MP4-10 (1995)





“Het jaar van Nigel Mansell. Hij paste in eerste instantie niet in de wagen, zo is het verhaal. Toen is het ontwerp volgens de overlevering omgegooid om het allemaal alsnog passend te maken. Uiteindelijk reed hij er twee races in voordat hij er de brui aan gaf”, herinnert Van Egmond.

“Maar het gaat me om het vleugeltje op iets wat aan een sharkfin doet denken. Het zorgt er voor dat de auto niet in harmonie is, hij lijkt ook langer maar misschien is dat optisch bedrog. Iemand heeft dit verzonnen, waarschijnlijk paste het binnen de reglementen maar de lijn van de auto hoort daar te zakken. ”

Benetton B190 (1990)



Nelson Piquet, Benetton Ford F1, GP Germany 1990



Nelson Piquet, Benetton Ford F1, GP Germany 1990



“Dit is wel een voorbeeld van een twijfelgeval. Is hij nou mooi of lelijk? Een kleurstelling kan heel veel doen, ik houd juist heel veel van kleur maar dit is te druk. De auto is in vlakken verdeeld, dat heeft een reclamebureau verzonnen. Het zijn de kleuren van Benetton maar een raceauto bestaat niet uit vlakken. Van voren vind ik hem wel er weer mooi uitzien.”

Lola T93/30 (1993)

Michele Alboreto, Lola Formule1, Zuid Afrika, 1993



Michele Alboreto, Lola Formule1, Zuid Afrika, 1993



Michele Alboreto, Lola Formule1, Zuid Afrika, 1993



Dit is een lekkere auto om te fotograferen. Hij ziet er door de kleuren snel uit. Hier zit wel harmonie in, daar is over nagedacht. De kleuren lopen mooi in elkaar over maar het was uiteindelijk gewoon een waardeloos ding.”

‘McLambo’ (1993)





Ron Dennis en McLaren hadden een probleem in 1993, de succesvolle samenwerking met Honda was verleden tijd en uiteindelijk werd er met mindere Ford-motoren gereden. Ayrton Senna sleepte er wonderbaarlijk genoeg nog een paar zeges uit, waaronder de legendarische regenrace op Donington. Tijdens het seizoen was het team op de achtergrond bezig met Chrysler-Lamborghini. In het geheim werd er een testchassis gebouwd om op Estoril uit te proberen.

Van Egmond: “Ik stond die dag langs de baan voor Jos Verstappen die testte voor Footwork. En toen kwam dat witte ding ineens langs met de beroemde gele helm. Ik heb ‘m maar op de foto gezet, het was wel raar. Ik had zelf geen idee wat er aan de hand was. Ze hebben er uiteindelijk maar 1 keer mee getest, geloof ik. De Lamborghini-motor klonk wel anders, hij had een heel rauw geluid. Mooi!”