Netflix heeft vandaag een trailer getoond van het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Het vierde seizoen van de documentaireserie, waarbij de Formule 1-coureurs in het spannende seizoen 2021 op de voet gevolgd worden, verschijnt op 11 maart op de streamingsdienst.

Het vierde seizoen van Drive to Survive telt tien afleveringen en uiteraard zal er veel aandacht uitgaan naar de spannende titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull, maar er zal ook aandacht zijn voor de andere teams en coureurs en hun onderlinge strijd.

Drive to Survive heeft de sport populairder gemaakt bij het grote publiek en met name in de Verenigde Staten trok de show veel nieuwe fans naar het circuit. De serie wordt geprezen, maar er is ook kritiek op omdat Netflix soms de zaken opklopt en zich vooral op de sensatie richt.

Hoewel Netflix belooft dat de titelstrijd een grote rol zal spelen, lijkt er toch geen hoofdrol weggelegd voor wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander is op zijn zachtst gezegd geen fan van de show. Voor zover bekend heeft hij ook geen specifieke medewerking verleend aan de filmploeg tijdens 2021.

