Lando Norris kon alleen maar glunderen nadat hij in de Grand Prix van Emilia-Romagna het laatste podiumplekje pakte. De Brit dankt zijn team voor het harde werk om de situatie snel recht te zetten na de slechte seizoensstart.

Het was al een prima weekend voor Norris, die na de sprintrace vanaf de vijfde positie vertrok in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Na een sterke start lag de Brit een tijdje op de derde plaats, al bleken Sergio Pérez en Charles Leclerc te sterk voor de McLaren, die wel wat tijd verloor op de top drie maar weinig druk van achter voelde. Door een spin van Charles Leclerc in de slotfase kreeg Norris het laatste podiumplekje in de schoot geworpen, al smaakt dat er niet minder door.

“Een podium, wie had dat gedacht?”, klonk het na de race op de boordradio. “Mooi om te zien hoe we het hebben rechtgezet, geweldig gedaan jongens.” Eenmaal uitgestapt was de glimlach duidelijk te zien. “Het was een geweldige race, een geweldig weekend”, glundert Norris na de race. “Dit was beter dan verwacht. Ik ben blij, het team verdient dit. Ze verdienen dit allemaal, gezien waar we in de eerste race stonden. Nu staan we op het podium.”

Lees ook: Verstappen en Pérez verstieren Italiaans feest op Imola met één-twee voor Red Bull

Hoe McLaren het dan toch zo heeft weten om te draaien? “Het saaie antwoord: hard werken. Er is veel tijd en moeite in gestopt door de mensen in de fabriek en iedereen hier op de baan. We hebben kunnen profiteren van de wisselvallige omstandigheden. Ik geniet van dit soort omstandigheden en doe het daar ook vaak goed in. Het heeft allemaal goed uitgepakt”, aldus Norris.