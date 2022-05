McLaren moet nog wat zaken aan de MCL36 verbeteren als zij het gevecht aan willen gaan met Mercedes, stelt Lando Norris. Hij schat in dat McLaren op dit moment het ‘vijfde of zesde snelste team’ van het Formule 1-veld is.

McLaren heeft in de eerste vijf races van het seizoen wisselend gepresteerd. Het begon met een dramatische nulscore in Bahrein waarna het team zich herpakte en in Imola zelfs 22 punten in de wacht sleepte dankzij de podiumplek van Norris. In Miami eindigde het weer in tranen met de uitvalbeurt voor Norris en de dertiende plek voor Daniel Ricciardo. Ondanks de wisselvallige prestaties staat McLaren vierde bij de constructeurs, al roept Norris het team op om hard aan de auto te blijven werken.

“Hopelijk kunnen we de auto wat verbeteren”, zegt Norris tegen Motorsport.com. “Het is lastig om precies te weten wat we vanaf dit weekend gaan doen. We staan achter Mercedes. We staan achter Alfa Romeo. Maar we zitten in een goed gevecht met Alpine en AlphaTauri, zo simpel is het.”

Met die teams voor McLaren, en Haas dat ‘in de buurt staat’ van McLaren, schat Norris in dat zijn team momenteel het ‘vijfde of zesde snelste team’ op de grid is. “We hebben een redelijke snelheid. We hebben gewoon dat ene beetje meer nodig om het gevecht aan te gaan met Mercedes en de jongens voor ons. En dan kunnen we blij zijn als dat ons lukt.”

Ricciardo stelde na de race in Miami dat de auto daar slecht presteerde omdat de lay-out ‘meer onze zwakheden blootlegde dan dat het onze sterktepunten liet zien’. “We blijven volhouden, we hebben veel zaken aan te pakken. Het waren veel lange bochten en veel rechte stukken, daar moeten we aan werken”, aldus de Australiër.