De eerste testkilometers voor het nieuwe seizoen in Bahrein hebben bij McLaren al voor meer dan alleen gefronste wenkbrauwen gezorgd. CEO Zak Brown bevestigde in de paddock tegenover de verzamelde media dat de Britse renstal niet is waar het had willen zijn.

“We hebben onze gestelde doelen voor de ontwikkeling van de nieuwe auto niet gehaald en we denken dat het beter is om daar eerlijk over te zijn”, aldus Brown. Het team van de rijders Lando Norris en debutant Oscar Piastri legde donderdag op de eerste dag van de wintertest al de minste kilometers af en ook vrijdag ging het allesbehalve crescendo.

Teambaas Andrea Stella liet eerder rondom de presentatie van de MCL60 al weten dat updates in de maak zijn en dat het team deze vroeg in het seizoen hoopt te krijgen. De verwachtingen voor de eerste races zijn echter omlaag bijgesteld. De openingsrace van het nieuwe seizoen is volgende week zondag, ook in Bahrein. “We weten op dit moment niet echt waar we staan. Belangrijk is dat we snel progressie gaan boeken”, aldus Brown.