Na een moeizame start van het seizoen, waren er in de afgelopen twee Grands Prix de eerste lichtpuntjes voor Nyck de Vries. Wel moet hij nu doorpakken en agressiever worden, is Jeroen Bleekemolen van mening.

“Hij heeft het gewoon nog moeilijk. Het is wel eindelijk zo dat hij een normaal weekend had. Hij had een redelijk goede kwalificatie en een redelijk resultaat in de race. Maar hij moet nu echt een keer een topweekend hebben om het om te kunnen draaien. Je ziet dat het langzaam beter gaat, maar het woord langzaam gebruik je liever niet in de autosport,” aldus Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Hij heeft nu wat tijd gekocht na de afgelopen weekenden. Die stijgende lijn moet er echt in blijven zitten en die moet flink omhooggaan.”

Werd er vooraf door Helmut Marko en Franz Tost te vroeg geroepen dat De Vries het team wel even zou gaan leiden? “Dat vind ik onhandig van het team, want dan zet je ook die druk er meteen op. En onderschat Tsunoda niet. Die is gewoon echt heel goed. En luister naar zijn boorradio, hij zit er vol op! Misschien is hij soms nog te agressief, zoals afgelopen race. Maar beter dat dan te langzaam. Hierdoor worden de monteurs ook gemotiveerd en gaan ze ook een stapje harder lopen. Dat werkt uiteindelijk wel gewoon zo.”

De gehele podcast met Jeroen Bleekemolen is terug te luisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast, YouTube en via onderstaande player.



