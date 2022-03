Esteban Ocon hoopt vandaag voor een podiumplek te kunnen gaan in Saoedi-Arabië. De Alpine-coureur kwalificeerde zich als vijfde en verwacht dat er van alles zal gebeuren in de race: “We denken aan het podium.”

Ocon noteerde de vijfde tijd in de kwalificatie en maakt zo weer kans op een goed resultaat in de race. Vorig jaar ging het ook al goed voor de Fransman, al werd hij in een sprint tot de streep met minimale marge verslagen door Valtteri Bottas, die daarmee het laatste podiumplekje pakte.

Hoe het komt dat Ocon zich goed lijkt te voelen op het uitdagende Jeddah Corniche Circuit, weet hij zelf ook niet helemaal. “Er is geen geheim recept”, grapt Ocon. “Maar het was zeker een geweldige kwalificatie. Ik zeg altijd dat je hier de paardenkrachten op het juiste moment los moet laten en de ronde moet rijden wanneer het ertoe doet, dat is wat ik heb gedaan.”

Het was uiteindelijk een ‘extreem sterk’ resultaat voor Alpine, dat met twee auto’s in de top tien zal starten. “Maar we moeten doorgaan. Het wordt natuurlijk een lange race, er gaat van alles gebeuren. Maar we zitten in de mix.”

Net als vorig jaar hoopt Ocon voor het podium te kunnen gaan. “Dat is wel waar we aan denken”, stelt hij. “Natuurlijk is het ons doel om zo goed mogelijk te presteren. Alleen de tijd zal ons leren of ons dat lukt.”

Toch had het weinig gescheeld of Ocon had net als Mick Schumacher een zware crash in bocht 12 gehad. Ocon kende ook daar een moment van overstuur na het glijden over de kerbstones, maar kon de A522 uit de muur houden. “Ik ben blij dat Mick in orde is. Ik had een vergelijkbaar moment in Q3 en belandde bijna in de muur. Het is een circuit waar je de risico’s moet afwegen. Ik ben uiteindelijk blij met de risico’s die ik heb genomen.”

Foto: Motorsport Images