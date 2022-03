Een tumultueuze vrijdag met een raketinslag op 10 kilometer van het circuit, zaterdag een kwalificatie van ruim twee uur na crashes van Nicholas Latifi en Mick Schumacher: het voelt als de goden verzoeken maar wat heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië vandaag nog in petto?

Lees ook: Schumacher niet in actie in GP Saoedi-Arabië na zware crash in kwalificatie

De pr-afdeling van de organisatie van de GP heeft het al niet makkelijk deze dagen. Nu worden er sinds jaar en dag races in landen van bedenkelijk allooi gehouden maar de wedstrijd in Jeddah roept nieuwe hoogten van tegenstand op, sinds de aankondiging is het allesbehalve een fan’s favourite. Waar de discussie vorig jaar nog enigszins werd ondergesneeuwd door de titelstrijd is dat nu aan het begin van het seizoen uiteraard anders.

Eerder deze maand werden er op één dag een recordaantal van 81 mensen geëxecuteerd. Het beginsignaal voor velen om de keuze voor Saoedi-Arabië opnieuw aan de kaak te stellen. Zij krijgen het tegenwoordige gebruikelijke ‘Het is goed dat we er zijn’-repliek, de enorme aantallen oliedollars die naar de FOM worden overgemaakt zijn voldoende voor de F1 om vloeibaar te worden en zich door allerlei kronkels te wringen en de race goed te praten.

LAT Images

Lees ook: Paddockpraat: ‘F1 beroept zich op een schijnveiligheid na raketaanval in Jeddah’

De raketaanval tijdens de eerste vrije training waarbij een oliedepot van hoofdsponsor Aramco in vuur en vlam werd gezet, was het letterlijke en figuurlijke lont in het vat. Van coureurs tot media, iedereen lijkt zich de vraag te stellen: Wat doen we hier? Althans, de media doen dat openlijk, de coureurs achter gesloten deuren. De bonzen van de FOM hebben het vrijdag toch voor elkaar gekregen om de teams te overtuigen te gaan racen.

Veiligheidsgaranties zijn er gegeven, er is een staakt-het-vuren bereikt met de voor de raketaanval verantwoordelijke Houthi-rebellen in Jemen. Het gevoel dat dit gedaan is om het weekend te redden is onmogelijk te onderdrukken. Net zoals de angst dat zodra de F1-wereld zijn spullen heeft verscheept naar Australië de strijd weer in alle hevigheid hervat wordt. Bemoedigend is wel dat het laatste woord nog niet is gesproken over dit weekend en het voortbestaan van de Saoedische GP. Al lijkt die met het 10-jarig contract en de bijbehorende beloofde 650 miljoen dollar wel safe.

Lees ook: De gekunstelde radiostilte van Verstappen, Hamilton en co. na de raketaanval: ‘De vrijdag was oké’

LAT Images

Alles voelt unheimisch dit weekend. Want dan is er nog de baan waar vanaf het begin voor is gewaarschuwd toen de F1 er zijn entree maakte vorig jaar. Mick Schumacher crashte er al hard in de race in 2021, Charles Leclerc maakt hard kennis met de bandenstapels in dezelfde bocht 22. GPDA-voorzitter George Russell zei afgelopen december zich ernstige zorgen te maken over het blinde karakter van sommige stukken, hij was vervolgens notabane zelf slachtoffer toen Nikita Mazepin niet tijdig kon reageren een incident in het middenveld. Het Jeddah Corniche International Circuit is het snelste stratencircuit ter wereld, het polerondje van Checo Pérez ziet er spectaculair uit maar je houdt je hart vast voor de race vanavond. De klapper van Mick Schumacher gisteren toont het gevaar: als je de auto verliest, is de klap nietsontziend hard.

Pérez snoepte verrassend de pole af van Charles Leclerc, op de dag af 11 jaar na zijn debuut start de Mexicaan voor het eerst van pole position. Daarachter staan Carlos Sainz en Max Verstappen straks opgesteld, het is voorlopig het verdict van 2022. Ferrari en Red Bull en dan een tijdje niks. Daar komt voorlopig niemand bij in de buurt, Esteban Ocon volgde op gepaste afstand en zorgde ook voor een mooi statistiek: voor het eerst sinds de Italiaanse GP in 2013 staat er geen auto met Mercedes-motor in de top 5.

Lees ook: Verstappen wil kwalificatie vergeten na P4: ‘Ik kon niet echt aanvallen’

Lewis Hamilton was zelfs na Q1 al klaar en zal de race moeten beginnen vanaf P15. De nestor zei het niet met zoveel woorden maar het is duidelijk Hamilton één van de coureurs was die niet meer wilden racen na vrijdag. Zijn startplek, alle issues met de W13, het gevaarlijke circuit en zeker niet in de laatste plaats de veiligheidssituatie in Jeddah, hij is niet in zijn hum. “Ik ben blij als we straks weer naar huis gaan.” Daarmee verwoordt hij het gevoel van velen. Op papier staat er een prachtige strijd tussen Ferrari en Red Bull op de rol maar wat er ook gebeurt, niets zal de nu al nare nasmaak van dit raceweekend kunnen wegspoelen. Het is hopen dat deze niet nog bitterder wordt.

LAT Images