Haas heeft besloten om Mick Schumacher niet deel te laten nemen aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië nadat hij eerder vandaag betrokken raakte bij een zware crash in de kwalificatie.

Schumacher knalde op akelige wijze op hoge snelheid tegen de betonnen muren in bocht 12 na een moment van overstuur. De Haas VF-22 raakte zwaar beschadigd, al waren er vooral zorgen om de toestand van de jonge Duitser. Hij was bij bewustzijn en werd eerst naar het medisch centrum gebracht, maar werd al snel uit voorzorg per helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar wordt hij verder gecontroleerd.

Schumacher is fysiek in orde, liet Haas al eerder weten, maar zal niet deelnemen aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië. “Naar aanleiding van het kwalificatie-incident zal Mick Schumacher morgen niet deelnemen aan de race”, laat Haas in een verklaring weten.

Omdat het in de kwalificatie gebeurde, kan Haas geen beroep doen op reservecoureur Pietro Fittipaldi. In de regels staat namelijk dat een invaller in minstens één van de trainingen heeft moeten rijden, wat nu dus niet het geval was. Haas zal daarom enkel deelnemen met Kevin Magnussen.

Eerder liet Haas-teambaas Günther Steiner doorschemeren dat hij rekening hield met de afwezigheid van Schumacher. “We moeten de auto compleet opnieuw opbouwen”, zei hij tegen Sky Sports. “Misschien starten we niet eens. Dit is de eerste herhaling die ik zie en als ik het zo moet beoordelen, denk ik niet dat hij morgen zal rijden. Dit was een flinke klap, dat zal één Haas worden op de grid. Het heeft echt geen zin om risico te nemen.”