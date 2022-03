FORMULE 1 Magazine-hoofdredacteur André Venema beleefde vandaag één van zijn meest bizarre dagen uit zijn loopbaan. Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië sloeg op enkele kilometers van het circuit in Jeddah een raket in een opslagplaats van oliegigant en F1-hoofdsponsor Aramco. In de uren daarna was er duidelijk een tweedeling met aan de ene kant de F1-volgers die doorgang van de race afkeuren en aan andere kant rechtenhouder Formula One Management die zich beroept op veiligheidsgaranties van de Saudische autoriteiten. Nog voordat de coureurs plaatsnamen voor een marathonvergadering vertelde André Venema zijn verhaal.

