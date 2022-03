De mediasessies zijn geschrapt, in Red Bulls persbericht – of, voor de volledigheid, die van Mercedes, Aston Martin of McLaren – wordt met geen woord over de raketaanslag nabij het Jeddah Corniche Circuit gerept. De enige impact die bij Red Bull wordt benoemd, is die van de veranderingen aan het circuit. Het is over tot wat niet de orde van de dag is, namelijk de vrije trainingen. ‘De vrijdag was oké’, staat er zo schrijnend opgeschreven.

Voor Verstappen, zo verhaalt hij, verliepen de trainingen vrij soepel. “We hebben ons programma afgewerkt en veel verschillende banden uitgeprobeerd. Ferrari lijkt weer competitief te zijn. We hebben wat werk te doen om ze bij te halen en er is ook nog ruimte voor verbetering”, aldus Verstappen in Red Bulls communiqué. Dat de coureurs de pers vrijdag niet zelf te woord stonden, was naar verluidt op last van de FIA. Op social media wordt door de hoofdrolspelers ook met geen woord over de explosie gerept.

De enige impact waar Verstappen naar verwijst, is die van de aanpassingen aan het circuit om het zicht voor de coureurs te verbeteren. “Maar die impact is eigenlijk niet merkbaar.” In tegenstelling tot die van de raket die een Aramco-oliedepot raakte dus, want die was wél zichtbaar vanaf het circuit tijdens de eerste training, die Verstappen overigens als tweede afsloot. Dat gold ook voor de tweede training, verreden in de avond, toen de vlammen de hemel nog steeds oplichtten.

‘De vrijdag was oké’

Lewis Hamilton, normaal een van de meest uitgesproken coureurs, houdt het op de Mercedes-website ook bij algemeenheden. “De vrijdag was oké. We hadden veel dezelfde problemen als bij de laatste race”, doelt hij op porpoising, het stuiteren van de auto, in plaats van een raketaanval. “We werken eraan”, stelt hij. “We zullen ons vanavond over de data buigen om ervoor te zorgen dat we er zaterdag zo goed mogelijk voor staan.”

De derde vrije training staat zaterdagmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd op het programma, de kwalificatie 18:00 uur. In Jeddah is het dan twee uur later. De coureurs gaan zaterdag ook ‘gewoon’ weer aan het werk, na uitgebreid overleg tot in de nachtelijke uurtjes tussen vrijdag en zaterdag – van de data bestuderen zoals Hamilton zegt, is vermoedelijk weinig terecht gekomen. Er bestaat daarbij veel twijfel over of de coureurs unaniem achter het besluit staan dat de show kan en moet doorgaan.

Daniel Ricciardo, normaal ook niet bang zijn mondje te roeren, rept op zijn beurt in McLarens daarvoor al uitgestuurde statements over een ‘vrij productieve dag’. Nico Hülkenberg, de vervanger van Formule 1’s positief op corona geteste sociale geweten Sebastian Vettel, had als invalkracht vooral veel te leren. “Daarnaast hoop ik natuurlijk dat Sebastian snel hersteld is. Al verheug ik me op de uitdaging dit weekend en ga mijn uiterste best doen voor Aston Martin.”

Kop in het woestijnzand

Dat de coureurs zich in de persberichten op de vlakte houden, is natuurlijk niet vreemd. Deze worden door de teams opgepoetst en in elkaar gedraaid op basis van hun quotes. Doorgaans gaat het dan om antwoorden van de coureurs op vragen van de onafhankelijke media, maar vrijdag in Jeddah was daar dus geen sprake van. Zo lijkt het qua uitlatingen nu net of de coureurs hun hoofd in het woestijnzand hebben gestoken. Ondanks dat ze vrijdag onderling duidelijk zorgen hebben geuit – en niet blind zijn.

Misschien hadden de teams en FIA daar een voorbeeld aan moeten nemen.

