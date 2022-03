De Formule 1-top heeft benadrukt dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië doorgaat, ondanks een raketaanval op een oliedepot van Aramco, een partner van de Formule 1, nabij het Jeddah Corniche Circuit. Ook de Saudi Motorsport Company heeft laten weten dat het programma doorgaat.

Tijdens de eerste vrije training in Jeddah waren er plots grote rookpluimen op de achtergrond te zien. Op sociale media circuleerden beelden van een oliedepot van Aramco, dat zich op zo’n tien kilometer van het Jeddah Corniche Circuit bevindt, dat in brand stond. Het was in eerste instantie nog onduidelijk of het om een explosie of een raketaanval ging, maar later eisten de Houthi-rebellen de aanval op.

Daarop besloot de Formule 1 vlak voor de tweede vrije training een vergadering te beleggen om de teams en coureurs in te lichten over de ontstane situatie. De sessie ging vervolgens door, maar op de achtergrond gingen de gesprekken met de F1-top en de teams door. De geruchten gaan dat de teams daar ingelicht zijn dat de Grand Prix van Saoedi-Arabië doorgaat. Na dat gesprek sprak Formule 1-baas Stefano Domenicali kort: “We voelen ons veilig.”

In een korte verklaring liet de Formule 1 weten: “We hebben nauw contact gehad met de relevante autoriteiten na de situatie. De autoriteiten hebben bevestigd dat het evenement kan doorgaan zoals gepland en we zullen nauw contact houden met hen en alle teams en de situatie nauwlettend volgen.” De Saoedische autoriteiten zouden benadrukt hebben dat de veiligheid van het evenement een topprioriteit is.

De Formule 1, FIA en de teams hebben een uur na de tweede vrije training weer vergaderd. In de tussentijd zijn op verzoek van de FIA alle mediasessies van de coureurs geannuleerd. Formule 1-baas Domenicali heeft na de vergadering laten weten dat de race gewoon doorgaat. “We vertrouwen de lokale autoriteiten en we gaan door met het evenement”, aldus de Italiaan. De teambazen hebben unaniem ingestemd met de voortzetting van het weekend, nu zijn de coureurs aan het overleggen.

Lees ook: Formule 1 wacht autoriteiten af na explosie bij Aramco-faciliteit nabij circuit Jeddah

Ook de Saudi Motorsport Company heeft in een verklaring laten weten dat het raceweekend gewoon doorgaat. “We zijn op de hoogte van de aanval op de Aramco-faciliteit en blijven in contact staan met de autoriteiten, de Formule 1 en de FIA om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen worden om de veiligheid van alle bezoekers, coureurs, teams en aandeelhouders te garanderen.”

“Het raceweekend zal doorgaan zoals gepland. De veiligheid van al onze gasten blijft onze topprioriteit en we kijken ernaar uit om fans te verwelkomen voor een weekend vol premium racing en entertainment”, aldus de Saudi Motorsport Company.

Foto: Peter van Egmond