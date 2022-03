Max Verstappen wil de kwalificatie in Saoedi-Arabië het liefst vergeten nadat hij ‘slechts’ tot de vierde tijd kwam. De Nederlander zat met de nodige vraagtekens, met name door het gebrek aan grip: “Ik kon niet echt aanvallen.”

Verstappen leek het naar zijn zin te hebben in Q1 en Q2, maar in Q3 worstelde hij wat meer. Op de boordradio klaagde hij dat hij geen grip had op het setje waarmee hij zijn eerste rondetijd, slechts genoeg voor de achtste plaats, noteerde. Hij meldde aan het team dat hij genoeg vleugel had, maar dat het setje van de zachte band niet de grip bood die hij had willen hebben. In de laatste run verbeterde hij zich dan wel, maar verder dan de vierde plaats kwam de Nederlander niet.

Lees ook: Pérez grijpt eerste pole in Saoedi-Arabië, Verstappen vierde achter Ferrari’s

Op de vraag of hij dit verwacht had, antwoordt hij bij Viaplay: “Persoonlijk natuurlijk niet. Mijn eerste run in Q3 was echt een drama. Ik had nul grip. Mijn tweede run was ook gewoon niet goed genoeg. Ik had natuurlijk nog een referentietijd van Q1, maar in bepaalde bochten kon ik daar niet eens aan komen.”

“Heel raar”, vervolgt Verstappen. “Ik denk wel dat we wat dingen moeten analyseren waarom dat zo is, ook hoe ik mijn banden opwarmde ten opzichte van de anderen. Dat was in Q3 wat anders, maar het was niet echt heel goed.”

Lees ook: Pérez kan eerste F1-pole in Jeddah amper bevatten: ‘Dit was de ronde van mijn leven!’

Door het gebrek aan grip worstelde Verstappen meer dan hij had gewild. “Ik had gewoon geen goede grip, maar ook in de snelle bochten zat er gewoon geen balans in”, legt hij uit. Ik kon niet echt aanvallen, ik had wat onderstuur in die bochten. Dat is natuurlijk niet wat je wil hebben in de kwalificatie.”

Wat de situatie dan wel beter maakte, was dat teamgenoot Sergio Pérez de poleposition veroverde. “Checo heeft een mooie ronde gereden”, lacht Verstappen. “Dat is natuurlijk positief, de auto is snel. Ik hoop dat we morgen een goede balans in de race hebben en dat we de kwalificatie dan een beetje kunnen vergeten”, besluit de Nederlander.

Foto: Motorsport Images