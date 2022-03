Het leek er even op dat de poleposition voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië naar Ferrari zou gaan, maar in de slotseconden van de sessie verraste Sergio Pérez door zijn allereerste Formule 1-pole te veroveren. Tot ongeloof, en vreugde, van de Red Bull-coureur: “Dit was de ronde van mijn leven!”

Op het snelle stratencircuit in Jeddah was na de vrije trainingen duidelijk dat het opnieuw een strijd om de poleposition zou worden tussen de Red Bulls en Ferrari’s. Charles Leclerc en Carlos Sainz leken in de kwalificatie een kleine voorsprong te hebben, maar in de beslissende Q3 sloeg plots Sergio Pérez toe. Hij noteerde een 1:28.200, waarmee hij slechts 25 duizendsten van een seconde sneller was dan Leclerc.

“Dat was een lastige, jongens”, zei Pérez op de boordradio na het rondje dat nét genoeg was voor zijn eerste Formule 1-pole. “Dit was de ronde van mijn leven!”, riep hij vervolgens.

Ook na het uitstappen kon Pérez het nog maar amper bevatten. “Het kostte me wel een aantal races”, grapt hij. “Maar wat een ronde. Dit was ongelofelijk. Ik denk dat ik nog wel duizend ronden zou kunnen doen, maar ik zou dit rondje niet kunnen verslaan.”

De poleposition zag Pérez niet aankomen, ook niet omdat Red Bull er rekening mee hield dat Ferrari in de kwalificatie sterker zou zijn. “We verwachtten er niet te veel van. De focus lag op de race”, legt Pérez uit, die nu hoopt de klus morgen te kunnen klaren.

Foto: Motorsport Images