Niet twintig, maar negentien coureurs zullen straks deelnemen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Esteban Ocon moet de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan na een crash in VT3.

Ocon verloor op identieke wijze als Carlos Sainz de controle in bocht 13 en knalde tegen de betonnen muur aan. De Alpine was gehavend aan de linkerzijde en het zou al een hele klus worden om de auto op tijd gereed te krijgen voor de kwalificatie, maar zover kwam het niet eens.

De bolide kwam pas laat terug in de pits en eenmaal daar concludeerde Alpine al snel dat het onmogelijk zou zijn om de A522 te repareren voor de kwalificatie. “We kunnen bevestigen dat Esteban vanmiddag helaas niet zal deelnemen aan de kwalificatie”, laat Alpine in een korte verklaring weten. “Zijn chassis is gescheurd bij de botsing met de vangrail en kan niet op tijd worden vervangen. Esteban is fysiek in orde en zal morgen racen.”

Ocon, die ter controle naar het medisch centrum werd gebracht waar hij in orde bleek, baalt uiteraard stevig van de crash, waardoor hij vanaf de laatste plaats zal starten in Miami. “Dat was een zware, maar ik ben in orde”, schrijft hij op Twitter. “Een gescheurd chassis betekent dat ik vandaag niet kan deelnemen aan de kwalificatie. Ik baal er enorm van, maar ik ben klaar voor morgen. Allez Alpine.”

Foto: Motorsport Images