Met het verschuiven van de uitzendrechten van de Formule 1 van Ziggo Sport naar Viaplay heeft commentator Olav Mol zijn werkplek op de circuits moeten inruilen voor een ‘hok’ in Hilversum. Hij mist Formule 1’s paddock nog niet. “Al komt dat misschien nog.”

Mol werkt nog altijd bij Ziggo Sport om de samenvattingen van de Formule 1-races van commentaar te voorzien, via Grand Prix Radio wordt veel naar zijn live-commentaar geluisterd. Hij is daardoor niet meer op locatie, maar mist de paddock voorlopig desondanks niet. “Nee, nog niet”, zegt Mol in gesprek met FORMULE 1. “Maar we zijn ook pas net onderweg, hè. We waren gewoon bij de test in Bahrein, contacten zijn er ook genoeg.”

“En ook hiervoor geldt: door corona zijn er de afgelopen twee jaar al veel dingen op een andere manier gegaan”, zo doelt hij op de beperkingen waarmee de media te maken kregen. “Eigenlijk is een groot deel van de on site-journalistiek best veranderd. Dus kan ik nu zeggen dat ik dat nog niet mis, al komt dat misschien nog.”

Toch baalt Mol wel van het missen van één race dit jaar. “Wat wel jammer is: zo’n nieuwe Grand Prix in Miami maak je natuurlijk graag mee.” Of hij op korte termijn wel weer Grands Prix vanaf locatie gata verslaan? “Ik zeg niet dat dat in de toekomst niet gaat gebeuren. Stel dat het bij ons heel goed zou gaan en we het financieel kunnen dragen, dan gaan Jack (Plooij, red.) en ik zo snel mogelijk weer vanaf locatie werken”, verxzekert Mol. “Kan Jack zijn interviewtjes maken en heb je weer extra content. Maar om dat op de goedkoopste manier te doen heb je zo’n drie tot drieënhalve ton nodig. En dat hebben we niet.”

