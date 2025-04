De Grand Prix van Australië moest hij helaas aan zijn neus voorbij laten gaan, maar FORMULE 1 Magazine sprak profvoetballer Bart Vriends in Melbourne over zowel autosport als voetbal. De verdediger leidt sinds enige tijd succesvol de defensie van Adelaide United in de Australische A-League. Naast het veld geniet hij met volle teugen van het avontuur én de Australische sportcultuur. “Het belangrijkste dilemma is naar welk strand we gaan na de training”, zei hij onlangs.

Bart, hoe bevalt het Down Under?

“Ja, hartstikke goed. Om met het voetbal te beginnen: tot een maand geleden deden we vol mee in de titelrace. Alleen de afgelopen maand hebben we veel punten verloren, doordat we spelers moesten afstaan aan Australië onder-20 en door enkele blessuregevallen. Daardoor werd de spoeling ineens wel heel dun en zakte het niveau drastisch. Maar er is nog steeds een kleine kans, hoor. Het leven zelf is super. Als je niet uitkijkt, is dit een land waar je langer blijft dan in eerste instantie de bedoeling was. We wonen vlakbij het strand en het wordt eigenlijk allemaal steeds leuker, ook omdat mijn vriendin hier inmiddels een baan heeft en we een sociaal netwerk hebben opgebouwd. Het voelt steeds meer als thuis.”

Heb je jezelf al ondergedompeld in de Australische sportcultuur?

“Ik laat me een beetje meevoeren. Ik heb inmiddels enkele wedstrijden in het Australian Football bezocht. Ik wilde die sport leren kennen, omdat het heel erg bij het land hoort. Verder waren we bij de finale van de Australian Open in Melbourne en bij het LIV golftoernooi in Adelaide. Dat laatste was meer een festival, onder het motto ‘Golf but Louder’. Overal stonde dj’s te draaien en mensen te dansen. Eigenlijk was het een party waar ook een beetje gegolfd werd.”

De Formule 1 in Melbourne heb je helaas gemist?

“Ja, helaas, het kwam niet uit. Ik was er graag wezen kijken. Maar om heel eerlijk te zijn, heeft de sport me nooit echt gegrepen. Ik ben nog wel een keer bij de GP van Zandvoort geweest en was toen onder de indruk van het evenement. En ik volg Max Verstappen natuurlijk. Dus als hij aan het eind van het seizoen nog meedoet om de titel, zal ik echt wel een paar races op tv gaan kijken. Dat moet ook wel, want er wordt hier wel over gesproken. En onder voetballers is Formule 1 sowieso erg populair.”

Is er in de Australische media veel aandacht voor de Aussies op de grid, Oscar Piastri en debutant Jack Doohan?

“Haha, dat vraag je aan mij? Het wordt wel opgeklopt en belangrijk gemaakt en dat zegt veel over de status van de sport. Maar ik moet je bekennen dat mijn focus meer ligt op de voetbalpagina’s in de kranten.”

In z’n algemeenheid, wijkt de Australische sportcultuur veel af van de manier waarop we in Nederland sport benaderen?

“Ze vinden sport hier heel belangrijk, maar de beleving is anders. Ze zien het als een heel fijne manier van entertainment. Het is iets minder gepassioneerd dan in Europa. Het bezoek van een wedstrijd is hier meer een gezinsuitje. Er is vaak een Food Court. We speelden laatst in Auckland en daar zag ik ook een reuzenrad en een glijbaan voor de kinderen.”

In de F1 beklagen coureurs zich vaak over elkaar via de boordradio. En in het voetbal gaat het ook veel over met schwalbes en het aansmeren van gele kaarten. Hoe is dat in Australië?

“Nou, hier heb ik ook wel een paar keer tegen bloedzuigers gespeeld, met tijdrekken en gedoe. Ik vermoed dat het vanuit Europa is komen overwaaien. Eén van de redenen dat voetbal hier niet bovenaan in de pikorde staat, is toch wel omdat mensen niet houden van theater en aanstellerij. Ze zijn hier meer van het Australian Football en rugby waar mannen er echt inkleunen en nergens over piepen. Ik was laatst bij een Australian Footballwedstrijd waar een speler knock-out werd gebodycheckt. Toen hij even later met een brancard het veld werd afgedragen, werd hij nog net niet uitgefloten. Dat zegt veel over wat de supporters aan mannelijkheid van de mensen op het veld verwachten.”

Tenslotte, hoe zie jij je eigen toekomst?

“Mijn contract loopt nog tot en met volgend seizoen en dan zien we wel. Maar dit avontuurlijke, het reizen en spelen in een andere cultuur, bevalt meer dan prima.”

