De ontwerper van het gloednieuwe circuit van Madrid ziet de toekomst van het circuit positief in. Ondanks een gemengde reactie van de fans, denkt ontwerper Jarno Zaffelli dat het circuit zichzelf goed zal bewijzen. Zelf ziet hij zijn ontwerp als een eerbetoon aan de vroege dagen van de Formule 1.

Deze week werd bekend dat Madrid vanaf 2026 de Grand Prix van Spanje zal organiseren. Daarmee neemt de Spaanse hoofdstad de organisatie van de race over van Barcelona. Waar Barcelona nog een permanent circuit had, gaat het bij Madrid om een gedeeltelijke straatrace langs het IFEMA conferentiecentrum.

De reactie op de aankondiging was niet bepaald positief. Veel mensen op sociale media deden hun beklag over het feit dat er weer een nieuwe straatrace bij komt. Na Miami, Jeddah en Las Vegas is dit de vierde straatrace in de afgelopen drie jaar die is toegevoegd aan de kalender. Verschillende fans refereerden al aan het circuit als een nieuwe ‘parkeerplaats-race’.

De voorlopige kaart van het circuit van Madrid.

De ontwerper van het circuit kan zich daar absoluut niet in vinden. Jarno Zaffelli denkt namelijk dat dit juist terug gaat naar de oorsprong van Formule 1-circuits. Tegen Motor Sport Magazine zegt Zaffelli dan ook: “Ik respecteer iedereens mening. Het verschil is alleen dat wij circuitontwerpers zijn. Dit circuit zal het uiterste vragen van zowel de coureurs als de auto’s.”

Zaffelli is geen onbekende als het op de Formule 1 aankomt. De Italiaan en zijn bedrijf Dromo hebben al verschillende klussen uitgevoerd voor de sport. Zo werkte het bedrijf aan de herasfaltering van Silverstone, ontworpen ze de nieuwe layout van Singapore, en werkten zij aan de renovaties van Zandvoort toen dat circuit in 2021 terugkeerde op de kalender.

Het was dat werk aan Zandvoort wat dit nieuwe circuit in Madrid voornamelijk heeft geïnspireerd. “Dat is ook gewoon leuk. De coureurs vinden het leuk, mensen praten erover. Fernando Alonso voerde in bocht drie van Zandvoort een inhaalactie uit die onmogelijk was in de simulator. Als je de G-krachten in zo’n bocht verhoogt, dan vraagt dat veel meer van de auto en de coureur. Geen enkel modern circuit doet dat echt, zelfs Zandvoort niet. Wij doen ons best om circuits te ontwerpen die het maximale vragen van mens en machine. Zo was het ook in de goede oude tijd van motorsport.”

Overigens is deze vormgeving van het circuit nog niet helemaal definitief. 2026 is namelijk niet alleen het eerste jaar van Madrid als circuit, maar ook van een nieuwe generatie motoren in de Formule 1. Dit verandert natuurlijk ook hoe de auto’s op de weg liggen en wat dat betekent voor een circuit.

“We hebben zestien verschillende ontwerpen gemaakt”, vertelt Zaffelli. “Iedere keer als er een regelwijziging kwam, werkten we net aan iets anders. Maar andere circuits zijn niet ontworpen voor specifieke regels. Zij organiseren namelijk allerlei verschillende competities. Dit circuit is specifiek ontworpen voor de Formule 1.”

