Ralf Schumacher liet vorige week via Instagram weten dat hij de man van zijn leven heeft gevonden. Een voormalig (top)coureur die uit de kast komt in de machocultuur die Formule 1 (nog steeds) is, het was groot nieuws. Zelfs op de journaals.

De haren zitten keurig in model, aan de voeten de onvermijdelijke witte gympen en om het afgetrainde lijf een donkerblauw T-shirt van werkgever Sky Sports Duitsland: in die vrij onopvallende outfit beweegt Ralf Schumacher zich al jaren als een gewaardeerde en ook zeer uitgesproken analist door de paddock van de Formule 1. Ook dit weekend, op de Hungaroring.

De Duitser, het jongere broertje van zevenvoudig wereldkampioen Michael, kon voor zijn werk altijd ongestoord zijn gang gaan. Hij was geen veelgevraagd ‘object’ voor selfiejagers, werd zelden lastiggevallen. Volgens mij heb ik Schumi II in al die jaren nooit met fans zien poseren voor zo’n populair fotootje. Het gros van de nieuwe Formule 1-fans kent hem waarschijnlijk gewoon niet, vermoed ik. Maar na zijn openbaring staan er in de paddock op de Hungaroring drommen mensen om hem heen foto’s te maken als hij op camera analyses verzorgt. Hij lijkt een bezienswaardigheid, het oogt beschamend.

“De regenboogcoalitie in de Formule 1 is een select clubje”, verklaart Nelson Valkenburg, commentator voor Viaplay, columnist van FORMULE 1 Magazine en in 2001 volgens eigen zeggen al uit de kast gekomen. “Het feit dat we het hierover hebben geeft aan hoe select die coalitie is en hoe weinig we ermee te maken hebben”, stelt hij. “Het ‘nieuws’ over Ralf was op alle journaals te zien. Procentueel gezien moet het wel zo zijn dat we meer homoseksuele coureurs hebben gehad. Dat wij het er nu ook over hebben, betekent dat het kennelijk nog steeds bijzonder is.”

Volgens Valkenburg kan Schumachers coming-out een grote steun zijn ‘wanneer je een kartertje van 14 bent’. “Voor een jochie of meisje van die leeftijd is het heel belangrijk dat een racewinnaar in de Formule 1 zegt dat het voor je gevoel oké is homo- of biseksueel te zijn. Uit de kast komen werkt heel bevrijdend, weet ik uit ervaring.”

Toch lijkt Schumi II in de paddock van de Hungaroring een soort van attractie, hoe triest ook. Veel omstanders maken foto’s wanneer hij een analyse afsteekt voor Sky Duitsland. Valkenburg: “‘Kijk, dat is die homo'”, zullen waarschijnlijk veel mensen denken. “Dat betekent dat er nog veel stappen te nemen zijn. Gelukkig viel het met de bagger op social media mee. Daar ontkom je niet aan, maar er was gelukkig ook veel liefde. Ik denk dat Ralf heel positief op de afgelopen week terugkijkt.”

