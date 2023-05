Een kikkerlandje met een tweevoudig wereldkampioen. En met niet één, maar zelfs twee man temidden van het selecte gezelschap van slechts 20 Formule 1-coureurs ter wereld. In Monaco valt Nederland echter niet alleen op in de sport, óók daarbuiten.

Het is pracht en praal. Glitter en glamour. Zien en gezien worden. Wie in Monaco de ogen eens goed de kost geeft, weet van gekkigheid niet waar je moet kijken. Want naast Formule 1 biedt het nog zoveel meer. Van mooie auto’s tot bekende mensen en indrukwekkende boten. Jachten met een hoofletter J. Superjachten. De een nog groter en mooier dan de ander.

Is het dan allemaal jet set, high society, rich, famous and happy few? Welnee. Althans, niet alleen maar. Het hoort bij Monaco, het jaarlijkse mondaine en mooie Formule 1-decor aan de boorden van de Middellandse Zee. Daar waar Nederland, het land van ‘doe maar normaal’, ook vertegenwoordigd is in de haven. En eerlijk is eerlijk: met leuke, sympathieke mensen, met gedreven ondernemers. En gezelligheid.

Ontzorgen

Bekend is ongetwijfeld bij velen dat Michael Bleekemolen, ‘Mister Monaco’, al sinds jaar en dag vaste waarde is in de haven tijdens een F1-weekend. Zijn boot ligt op een schitterende plek. En belangrijk: Bleekemolen is wars van sterallures, zit vol met mooie anekdotes.

Maar er is meer, er vertoeven namelijk ook diverse andere ‘Nederlandse’ boten in de haven. Een ervan is die van Rosalie den Breejen, die met haar bedrijf BMore Events een fraai exemplaar huurde om daarop dit weekend mensen bijeen te brengen. Jong en creatief van geest, besloot ze na persoonlijk leed op even indrukwekkende als hartverwarmende wijze haar droom na te jagen om evenementen te gaan organiseren.

Dat doet ze het hele jaar, dit weekend is slechts een voorbeeld ervan. Gasten laten netwerken, ze volledig ontzorgen en ondertussen gezelligheid en gastvrijheid bieden; het blijkt een geslaagde combi. Zéker in Monaco.

Haas F1-teambaas Günther Steiner komt langs voor een ontbijtje met Jack Plooij van Ziggo. En een bekende Amerikaanse influencer ligt met zijn eigen boot naast de Nederlandse en stuurt zijn gasten naar de buren: hij vindt het bij de Nederlanders naar eigen zeggen namelijk leuker. Een boot verderop deelt Charles Leclerc na de kwalificatie iPhones uit aan boord. Ook daar is het feest echter snel gestokt. En bij die van de Nederlanders? Daar gaan de feestjes nog even door. Nu en volgend jaar vast opnieuw.