Toen ik vanochtend op mijn eerste dag in Singapore de gordijnen opentrok van mijn eenvoudige hotelkamer, door Booking.com om volstrekt onduidelijke redenen overigens aangeprezen als executive room, keek ik bij een kantoor recht naar binnen. De afstand bedroeg naar schatting een metertje of tien. Inderdaad, niet meteen het uitzicht waar ik op had gehoopt.

Een paar dames achter de computers zagen me staan, glimlachten even vriendelijk en tikten vervolgens onverstoorbaar verder. Ze zijn het gewend, zo leek het. Voor de goede orde: ik was al aangekleed. Meteen flitste wel de gedachte door mijn hoofd: wat als? Het zal ongetwijfeld iemand in dezelfde kamer ooit overkomen zijn.

Bruisend Singapore is in alle opzichten een bijzondere stad. Ook als de Formule 1 er is, gaat het gewone leven door. Dag en nacht. Een taxichauffeur die een beetje de weg weet zou zich tijdens een vrije training kunnen meten met Max Verstappen. Immers, het stratencircuit wordt op een bepaald (recht) stuk slechts gescheiden van de openbare weg door een railing en hekwerk.

Voor mij geen taxi meer in Singapore

Voor mij geen taxi meer in Singapore overigens. Het verkeer staat door alle omleidingen en afgesloten wegen vanwege het Formule 1-circus vaker stil dan dat het rijdt en het leeuwendeel van de taxichauffeurs kent de sluiproutes richting de paddock niet. En als je ze – nota bene met verkeersinstructies van de FIA in de hand – probeert te overtuigen dat ze beslist niet rechtdoor moeten rijden omdat die weg verderop is afgesloten, dan nog rijden ze rechtdoor. Inderdaad, net zo onverstoorbaar als de vriendelijke kantoordames tegenover mijn hotel.

Daar komt nog eens bij dat je op de lederen achterbank van een taxi zo mogelijk nog harder zweet dan tijdens een niet al te lange straatwandeling, zo heb ik in de voorgaande edities meer dan eens mogen ervaren. Nee, dan toch maar de metro. Die brengt je niet alleen sneller en goedkoper naar de plaats van bestemming, het ritje is ook aanzienlijk comfortabeler (lees: koeler). Al doende leert men, zullen we maar zeggen…

Vanaf het metrostation Promenade ben je in een zucht en een vloek in de paddock, naast de Singapore Flyer, nog voordat de warme temperatuur en hoge luchtvochtigheid de kans hebben gehad je lijf te laten zweten. En als dan later collega’s met stevige zweetplekken op de rug en onder de armen binnendruppelen, weet je genoeg. Die hebben de metro nog niet ontdekt…

Bijna iedereen in de paddock houdt trouwens het Europese tijdritme aan. Ik ook. Dat betekent in de praktijk: laat naar bed, laat opstaan. Dus als het werk er straks ver na middernacht opzit en ik na een kort metroritje en een etentje bij het hotel eindelijk de gordijnen dicht trek, zou het me goed uitkomen als de schoonmakers morgenvroeg de boodschap aan de deur (Do not disturb) ter harte nemen. De overburen zie ik later wel…

