Vanuit de paddock op de Red Bull Ring blikken we met verslaggever Frank Woestenburg terug op de GP van Oostenrijk. George Russell wint de race, maar de ogen zijn gericht op Max Verstappen en de grote upgrades die Red Bull heeft meegenomen. De Nederlander wordt knap tweede, maar is het genoeg om hem bij het team te houden?

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