Paddockposts: Hamilton vervloekt, toch het Italiaanse volkslied en Albon in gevaar

Het was een bizarre Italiaanse Grand Prix. Na de saaie races in Barcelona en Spa, was dit precies wat de Formule 1 nodig had. Pierre Gasly won zijn eerste race, Sainz werd tweede en Stroll derde. En verrassend genoeg stonden er geen Mercedessen of Red Bulls op het podium. Mensen raakten er niet over uitgepraat op de sociale media. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Vorig jaar was Q3 een grote mislukking. Zeven auto’s misten de vlag omdat ze niet vooraan wilden rijden. Dit jaar ging het opnieuw, ondanks maatregelen van de FIA, mis. Ditmaal in Q1. De wedstrijdleiding zag het lijdzaam toe.

Op zaterdag was er nog niks aan de hand voor Mercedes. Ze domineerden de kwalificatie en waren ruim zeven tienden dan nummer drie Carlos Sainz en dat zonder de befaamde party mode.

De McLarens vingen de race als derde en zesde aan en lagen na bocht één eerste en tweede. Tik hem aan.

Lewis Hamilton leek met groots gemak onderweg te zijn naar 90ste overwinning uit zijn carrière, maar het stilvallen van de Haas van Kevin Magnussen gooide roet in het eten. Het zorgde voor een bizarre tweede helft van de race.

You can thank us later 😬 https://t.co/827LjWiFHe — Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 6, 2020

Gasly pakte de leiding toen Hamilton zijn straf inloste, maar Sainz was op een missie. Hij wilde zijn eerste overwinning pakken. Het gat werd kleiner en kleiner. De spanning werd onverdraaglijk.

Maar Gasly hield stand en AlphaTauri, voorheen door het leven als Minardi en Toro Rosso, won voor het eerst in twaalf jaar. De ontlading was na afloop gigantisch bij de monteurs en Gasly.

En zo hoorden we voor de eerste keer dit jaar Fratelli d’Italia en niet voor Ferrari.

Turn the volume UP! 🇮🇹 🔊 The Italian National Anthem echoes through the Parco di Monza ❤️ #AlphaTauri #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/qTGOlazQmm — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) September 6, 2020

In de Formule 2 race viel Daniel Ticktum na de race stil. Hij had de race gewonnen moest snel terug in parc fermé. Uiteindelijk werd Ticktum gediskwalificeerd. Stond er toch nog een Mercedes bij het winnaarsbord op zondag.

Imagine if you’d said the only Mercedes in the top three today would be the F2 race… #ItalianGP #WTF1 pic.twitter.com/TAmCLsPohc — WTF1 (@wtf1official) September 6, 2020

Lewis Hamilton en Mercedes waren ‘vervloekt’ na een fout van de regie op zaterdagmiddag na de kwalificatie.

Een gekke statistiek: Gasly heeft nu hetzelfde aantal races gewonnen als Bottas, Leclerc en Vettel bij elkaar. Wat een jaar is 2020 toch…

8 races into 2020 and Gasly has the same number of wins as Bottas, Leclerc and Vettel combined 😂 #WTF1 #ItalianGP pic.twitter.com/fDD85Uhkzo — WTF1 (@wtf1official) September 6, 2020

Lando Norris heeft een aparte manier van champagneflessen openen en gisteren ging het mis. Gelukkig heeft hij maar een kleine snee in zijn hand…

UHHHH OHHH! This didn’t end well!! 🍾 😂 knew it was the damn Prosecco bottles! Don’t worry my hand was only slightly cut… 🚑 pic.twitter.com/qTw0EcFlfx — Lando Norris (@LandoNorris) September 6, 2020

Terwijl Pierre Gasly de race won, pakte Red Bull geen punten. Verstappen viel uit met een motorprobleem, terwijl Alexander Albon niet verder kwam dan een vijftiende plaats achter de beide Williams-bolides. De druk zal alleen maar verder toenemen.