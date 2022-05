Een Paddockpraat vanaf locatie dit keer, in het Hard Rock Stadium in Miami bespreken André Venema en Sjaak Willems de Grand Prix-overwinning van Max Verstappen. Het gaat over overcapaciteit, de sterrenparade in de paddock en André voorspelt: Verstappen verovert nog voor de zomerpauze de leiding in het kampioenschap.

