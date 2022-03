“Met sidepod-gate is het seizoen echt begonnen.” In een nieuwe Paddockpraat Podcast vertelt verslaggever André Venema je vanuit Bahrein alles over de eerste testdag aldaar. Met een hoofdrol voor de ‘bijna onherkenbare’ Mercedes W13 en het relletje dat daar direct over is ontstaan. Verder: de comeback van Kevin Magnussen en al het andere laatste nieuws.

