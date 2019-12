Paddockpraat Podcast: Dynamische duo Jos en Max Verstappen en de kartbattles met Albon

De Paddockpraat Podcast staat deze week in het teken van het Jaar van Max, de traditionele special van FORMULE 1 Magazine aan het einde van het jaar. Meer dan 100 pagina’s volledig in het teken van Max Verstappens 2019. In deze aflevering vertelt Andre Venema over zijn exclusieve dubbelinterview met Jos en Max Verstappen. Verder spraken we uitgebreid met Alexander Albon over diens kartrivaliteit met Max Verstappen, Pierre Gasly, Christian Horner en helmenkoning Jens Munser.

