FORMULE 1 Magazine presenteert een speciale reeks podcasts. In Paddockpraat Special praten Sjaak Willems en Andre Venema uitgebreid met de hoofdrolspelers uit de Nederlandse autosportgeschiedenis. De komende weken beginnen we met zij die Nederland als coureur vertegenwoordigden in de Formule 1. Christijan Albers trapt af en deed dat zo uitgebreid dat we het maar even hebben opgeknipt in twee delen.