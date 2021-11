Alles onder controle, dat is de conclusie na de Grand Prix van Mexico. Met Mike Mulder, Daan de Geus en Sjaak Willems praten we op de redactie na over een nieuwe zege Max Verstappen, de titel is weer een stapje dichterbij. We hebben het over de allesbeslissende manoeuvre in ronde 1 waarbij de beide Mercedessen tactisch gezien een boel lieten liggen, we kijken vooruit op Brazilië en bespreken ook nog even de race tegen de klok in Jeddah waar nog een hoop moet gebeuren voor 5 december.

