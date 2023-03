Dit keer hebben we het over de knaken in de koningsklasse van de autosport. Van de nieuwe commerciële richting van Formule 1 tot het geld uit het Midden-Oosten, en van de sponsoring van Max Verstappen tot de keerzijde van zijn succes. De tafel is gevuld met Frank van den Wall Bake, één van de meest toonaangevende sportmarketeers van Nederland, coureur Jeroen Bleekemolen, chef redactie Frank Woestenburg en digitaal redacteur Bas Holtkamp.

