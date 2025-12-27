‘Als je denkt dat ík snel ben, moet je mijn neefje eens zien’, zei Ayrton Senna ooit over Bruno Senna. Maar op zijn 42ste blijft één vraag hangen: wat als zijn familie hem na Imola 94’ het racen niet had verboden? Over opa’s schuldgevoel, de zware last van een mythe en gemiste kansen.

Loading Lees direct verder Ontdek het RaceReport en alle exclusieve verhalen van FORMULE 1 Magazine al vanaf 1 euro per week. ✓ Na elke Grand Prix een nieuw RaceReport én toegang tot vorige RaceReports ✓ Alle FORMULE 1 Magazine edities digitaal ✓ Te delen met 2 naasten (via de Mijn Magazines-app) al abonnee? log hier in en lees verder Dat is vervelend! Je kunt dit artikel alleen lezen met een FORMULE 1 Magazine abonnement. Dit kan, voor slechts 1 euro per week.



Start direct met lezen → Al abonnee? Log hier in en lees verder | Of klik hier om het abonnementsnummer te koppelen. Er gaat iets mis Opnieuw inloggen Wilt u opnieuw inloggen