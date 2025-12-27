‘Als je denkt dat ík snel ben, moet je mijn neefje eens zien’, zei Ayrton Senna ooit over Bruno Senna. Maar op zijn 42ste blijft één vraag hangen: wat als zijn familie hem na Imola 94’ het racen niet had verboden? Over opa’s schuldgevoel, de zware last van een mythe en gemiste kansen.
PREMIUM: Bruno Senna over de zware erfenis van oom Ayrton: ‘Hij zou trots zijn geweest’
Roland Pijnen
27 december 2025
