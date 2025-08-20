Sjoemelen in de autosport is niks nieuws. Elk team zoekt immers het grijze gebied van het toelaatbare op. Maar hoe zit het met de coureurs? Gebruiken zij wel eens stimulantia? Een kijkje achter de schermen bij de dopingcontrole in Zandvoort. “Wie weet hebben ze drugs gebruikt op een feestje of festival?”
PREMIUM: Na de race met je plasje naar de dokter voor de dopingcontrole
Bas Holtkamp
20 augustus 2025
Gerelateerd nieuws
PREMIUM: Waarom Dutch GP duurzaamste race op de F1-kalender is: ‘Dit is uniek in de wereld’
18 augustus 2025 13:00 - GP Nederland
PREMIUM: Anthony Davidson: ‘Ik heb het als analist nooit over mijn carrière’
16 augustus 2025 10:00 - Magazine
PREMIUM: Interview FIA-voorzitter Ben Sulayem: ‘Ik laat alles van me afglijden’
13 augustus 2025 11:59 - Nieuws