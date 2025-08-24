Formule 1 is van oudsher een sport voor mannen, zowel op als naast de baan. Dat moest anders, vond Svenja Tillemans. In 2016 richtte ze Formule 1 Vrouwen op. Een club voor vrouwen die over Formule 1 wil praten en samen races kijken. Een terugblik op een leuke, maar ook roerige periode. “Ik kreeg zoveel bagger over me heen.”
Premium: Vrouwenpower in de Formule 1
Bas Holtkamp
24 augustus 2025
