Als rasechte Zandvoorter is oud-profvoetballer Piet Keur trots dat de Formule 1 weer in ‘zijn’ dorp neerstrijkt. Normaliter werkt hij als strandbeddensjouwer bij Mango’s Beach Bar, maar in de week van de Dutch GP is hij vrij en dompelt hij zich onder in het feestgedruis. Het is Keur ten voeten uit, sommige dingen veranderen nooit.

