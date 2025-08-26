Als rasechte Zandvoorter is oud-profvoetballer Piet Keur trots dat de Formule 1 weer in ‘zijn’ dorp neerstrijkt. Normaliter werkt hij als strandbeddensjouwer bij Mango’s Beach Bar, maar in de week van de Dutch GP is hij vrij en dompelt hij zich onder in het feestgedruis. Het is Keur ten voeten uit, sommige dingen veranderen nooit.

Loading Lees direct verder Ontdek het RaceReport en alle exclusieve verhalen van FORMULE 1 Magazine al vanaf 1 euro per week. ✓ Na elke Grand Prix een nieuw RaceReport én toegang tot vorige RaceReports ✓ Alle FORMULE 1 Magazine edities digitaal ✓ Te delen met 2 naasten (via de Mijn Magazines-app) al abonnee? log hier in en lees verder Dat is vervelend! Je kunt dit artikel alleen lezen met een FORMULE 1 Magazine abonnement. Dit kan, voor slechts 1 euro per week.



Start direct met lezen → Al abonnee? Log hier in en lees verder | Of klik hier om het abonnementsnummer te koppelen. Er gaat iets mis Opnieuw inloggen Wilt u opnieuw inloggen