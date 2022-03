In het meertje bij het mediacentrum zwemmen babyhaaien, de machthebber heeft een exclusieve strook asfalt naar de koninklijke loge en de baan is met een verwachte gemiddelde snelheid van ruim 250 km/uur supersnel. Welkom op het Jeddah Corniche Circuit, de halte van de GP Saoedi-Arabië.

Chicanes? Het is wereldwijd een beproefd recept om de snelheid op circuits af te remmen. “Maar waarom eigenlijk?”, zo vroeg Formule 1’s huisarchitect Hermann Tilke zich af, toen hij vanuit Riyad de opdracht kreeg langs de boulevard in Jeddah een racebaan te ontwerpen. “Een chicane zit overal zo standaard ingebakken”, stelt Oliver Liedgens, namens Tilke’s firma projectleider van het Jeddah Corniche Circuit. Hoog tijd dus om het eens anders te doen. Zeker als de omgeving zich ervoor leent. Met 27 voornamelijk volgas bochten is de Grand Prix van Saoedi-Arabië een waar hogesnelheidsfestijn. Inclusief kombocht met een percentage van twaalf procent.

Snelste stratencircuit

De organisatie in Jeddah pronkt graag met het affiche van de baan: ’s werelds snelste stratencircuit. Er wordt aan de boorden van de Rode Zee, zo verzekert Liedgens, lef gevraagd van de coureurs. Een paar bochten zijn ‘blind’, het gevaar loert volgens de Duitse projectleider op elke hoek. “Er moet ook een element van spanning, van risico in een circuit inzitten”, meent Liedgens. “Dit zijn tenslotte de beste coureurs ter wereld.” Op sommige plaatsen langs de baan zijn de Tecpro-barriers, speciaal door Amerikaanse werknemers geïnstalleerd, uit voorzorg drie rijen dik.

Vijf weken voor de inaugurele Grand Prix moest er nog aardig wat werk aan het stratencircuit worden verricht. Grote kranen bepaalden het gezicht van de stoffige bouwplaats, overal krioelden werknemers om het ambitieuze project op tijd af te ronden. Want het is nogal een klus, erkent Liedgens. “Normaal staat er voor zo’n project als dit achttien maanden, wij moesten het in negen doen.” In de laatste weken werkten zo’n 3000 arbeiders in ploegendiensten de klok rond, alleen al 900 daarvan aan het pitgebouw.

Het Jeddah Corniche Circuit heeft een maximumcapaciteit van 60.000. Dit jaar hoopt men er ook veel internationale fans te kunnen verwelkomen. De Paddock Club, het exclusieve bolwerk voor gasten met een dikke portemonnee, biedt plaats aan vijfduizend gasten. De (peperdure) kaarten daarvoor zijn inmiddels uitverkocht. “We willen onze gasten een ervaring bieden die ze niet eerder hebben meegemaakt”, zegt commercieel directeur Andrew Bowers.

Heilig karakter

In totaal wordt het circuit omgeven door 3300 blokken beton van ieder 4 ton als draagstuk voor het hekwerk. De blokken werden net als het asfalt in een fabriek naast de baan geproduceerd. “We hebben zoveel mogelijk met lokale ondernemers gewerkt”, aldus Liedgens. 627 lampen verlichten het ruim zes kilometer lange stratencircuit, waar drie moskeeën voor een ‘heilig’ karakter zorgen.

Liedgens verwacht, mede door de drie drs-zones, een spectaculaire race. Inhalen zou geen probleem moeten zijn. Hoewel er honderden miljoenen zijn geïnvesteerd in het Jeddah Corniche Circuit, zal de GP Saoedi-Arabië er op termijn verdwijnen. De overheid gaat nabij Riyad (Qiddiya) een fonkelnieuw, ultramodern permanent circuit aanleggen waar de GP in de toekomst zal worden gehouden. “Een megaproject”, erkent Bowers. “We proberen er een circuit van een heel ander niveau te creëren, een nieuwe standaard te zetten.”

Het past allemaal, zo verklaart de Brit, bij de ambities en plannen van machthebber Mohammed bin Salman (MbS) die in het kader van zijn meesterplan Vision 2030 miljarden in projecten investeert. “Er is nu een contract van tien jaar met de FOM (commerciële rechtenhouder, red), maar eigenlijk loopt dat nog vijf of tien jaar langer. Zo’n verbintenis geeft het land ook de kans om de motorsport te ontwikkelen”, gelooft Bowers. “Er is in Saoedi-Arabië enorm veel passie voor auto’s, motorsport en eSports. Daar wil het land verder op bouwen.”

Dit is een verhaal van afgelopen december uit FORMULE 1 Magazine.