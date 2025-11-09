Na elke Grand Prix presenteren we het RaceReport, waarmee je exclusief én op een speelse manier digitaal het raceweekend (her)beleeft. Verslaggever Frank Woestenburg praat je bij vanuit Brazilië!

BEROVING

Het ene jaar is het andere niet. Vraag het Max Verstappen maar. Vorig jaar reed hij in São Paulo – geholpen door de regen uiteraard – van P17 naar P1, een iconische masterclass. Dit jaar was zijn auto lang niet vooruit te branden, beleefde hij zijn slechtste kwalificatie ooit en moest hij in zijn race – hoe goed ook – terrein toegeven op WK-leider Norris en daarmee feitelijk capituleren in de titelstrijd.

Afgezien van twee mooie interviews met Max Verstappen en Sebastian Vettel – waarover later meer in ons magazine – was de 2025 editie van de GP São Paulo aanzienlijk minder aangenaam dan de aflevering van twaalf maanden eerder.

Verslaggever Frank Woestenburg in gesprek met Max Verstappen. Binnenkort in FORMULE 1 Magazine. Maar er bestaat ook een donkere keerzijde, zoals bekend. Berovingen zijn aan de orde van de dag. Zeker als het miljardencircus van de Formule 1 op bezoek komt geldt in en rond de paddock code rood. In alle voorgaande bezoeken aan São Paulo hoorde ik geregeld verhalen van en over collega's die waren beroofd, zelf ontsprong ik altijd de dans. Tot dit keer. Een pseudo-taxichauffeur eiste na mijn ritje van circuit naar hotel 1500 Amerikaanse dollar als vergoeding. De financiële schade bleef uiteindelijk beperkt tot wat Braziliaans kleingeld, vooral met dank aan een creditcard die dienst weigerde. De stevige bedreigingen waarmee één en ander gepaard ging, zorgden ervoor dat ik in overleg met het hotelpersoneel voor de laatste nacht een ander onderkomen in een andere wijk zocht. Ik kan u verzekeren, mijn fijnste taxiritje is zondagavond naar het vliegveld. Oftewel, het ene jaar is het andere niet. Op naar volgend jaar! BLIKVANGERS IN SÃO PAULO DE QUOTE VAN MAX "Over het kampioenschap hoeven we het niet meer te hebben, dat is wel duidelijk. Het is een paar weken heel goed gegaan en daardoor kregen mensen hoop. Maar misschien was het valse hoop. De conclusie is dat het bij ons even allemaal meezat. En nu zit het bij ons tegen en is het klaar." TOP & FLOP De Grand Prix van São Paulo staat bijna standaard garant voor spektakel. Dit jaar is daarop, ook zonder regen, geen uitzondering: crashes, safety cars, verbijstering bij Red Bull en dominantie van Lando Norris. De Brit doet goede zaken in de titelstrijd. De Top & Flop van Brazilië. TOP

Lando Norris Natuurlijk is de inhaalrace van Max Verstappen, vanuit de pitlane naar P3, sensationeel. Dat kunstje doet niemand anders hem na. Natuurlijk is het weekend van Kimi Antonelli ook sensationeel. De tiener finisht als tweede in de sprintrace en slaat een etmaal later in het hoofdnummer de aanvallen van Verstappen in de slotfase koelbloedig af als hij de tweede plaats – met succes – verdedigt. Maar de man van het weekend is desondanks Lando Norris: snelste in de enige vrije training, twee keer op pole en twee keer winnaar, waardoor de wereldtitel echt begint te gloren. Twee weken na zijn dominante voorstelling in Mexico staat er opnieuw geen maat op de Brit. Zijn zevende overwinning van 2025 in een race waarin veel gebeurde geeft hem een comfortabele marge in de WK-stand: 24 punten voor op Oscar Piastri, 49 op Verstappen. “Maar ik ben totaal niet bezig met de titel”, aldus Norris. “Ik focus me op mijzelf, negeer alles en ga keihard door.” Met zo’n instelling, topvorm en een competitieve auto moet het bijna wel goedkomen. FLOP

Gabriel Bortoleto Hij kan niet wachten om zijn debuut in het moederland te maken. Voor Gabriel Bortoleto gaat er met zijn start bij de GP São Paulo een jongensroom in vervulling. "Dit is wat ik altijd heb gewild", verzekert de Braziliaanse hoop in bange racedagen. De fans steunen hem massaal, de groene shirts van Bortoleto's werkgever Stake F1 zijn niet aan te slepen. Een podcast samen met zijn maatje Max Verstappen voorafgaand aan de race op Interlagos wakkert het enthousiasme alleen maar verder aan. Maar dat verdwijnt op zaterdagmiddag tijdens de slotfase van de sprintrace . Met een zware klapper, impact 57G, schiet Bortoleto op start/finish van de baan. Hij stapt wonderwel ongedeerd uit, maar de auto is volledig afgeschreven. Hij mist de kwalificatie voor het hoofdnummer op zondag. Maar daarmee is de ellende voor de Braziliaan nog niet voorbij: ook in de race crasht hij in de openingsfase. Ditmaal na een aanvaring met Lance Stroll. "Dit is het laatste wat je wilt", aldus Bortoleto. ACHTER DE SCHERMEN Een kijkje achter de schermen bij de Grand Prix van Brazilië! UITSLAG GP SÃO PAULO 2025 Podium na de GP van São Paulo 2025 (Getty Images) Uitslag sprintrace Uitslag race GP São Paulo: Verstappen steelt show met P3 na fabuleuze inhaalrace, Norris wint in Brazilië DRIE VRAGEN AAN… SEBASTIAN VETTEL 'Als we erom gaan geven, kunnen we genezen' Sebastian Vettel was prominent aanwezig in de paddock van São Paulo. Hij vroeg via een creatieve tekencampagne met kleurpotloden aandacht voor de bedreiging van het Braziliaanse Amazonegebied. Ook Max Verstappen kleurde mee. (Getty Images) Sebastian, wat is de achtergrond van deze actie? "Vorig jaar was ik in Brazilië om het Amazonewoud te ontdekken en de inheemse bevolking te ontmoeten. Ik zag hoe mooi en divers het is, maar ook hoe kwetsbaar. En hoe urgent het is om het te beschermen. Met F1 Forest wil ik dat we allemaal een boom tekenen. Alle coureurs, fans, kinderen, oude en jonge mensen, mensen met verschillende achtergronden. Want veel bomen vormen bossen. Door bewustwording te creëren gaan we erom geven. En als we erom gaan geven, kunnen we genezen." Je zet je in voor het milieu waarbij je jezelf niet ontziet. Je hebt jezelf eerder een hypocriet genoemd omdat je jarenlang als F1-coureur de wereld over bent gevlogen om te racen. Hoe zie je dat nu? "Ik heb geen schuldgevoel, hooguit aan het begin van mijn betrokkenheid bij milieuactiviteiten was dat enigszins het geval. Ik word nu vooral gedreven door optimisme. En realisme. Ik ben geen voorstander om vliegreizen voor vakanties te verbieden. De wereld is namelijk prachtig om te ontdekken. We moeten juist technologische opties vinden die ons in staat stellen hetzelfde te blijven doen, maar op een meer duurzame manier." De Formule 1 heeft de ambitie om als sport in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Hoe realistisch is dat? "Ik denk dat we ons in een overgangsfase bevinden, hetgeen betekent dat het doen van sommige dingen op een meer duurzame manier ook nog een prijs heeft. Maar de richting die de Formule 1 opgaat is goed en zal op lange termijn zijn vruchten afwerpen. Stel je voor dat het echt zou lukken… Wat een geweldige prestatie zou dat zijn en hoeveel druk zou dat dan op alle andere sporten leggen. Op het voetbal, de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen. Dit kan een ware gamechanger betekenen in de sport." In de komende editie van FORMULE 1 Magazine een uitgebreid interview met Sebastian Vettel. VOLGENDE GRAND PRIX: LAS VEGAS Las Vegas Street Circuit (Red Bull Content Pool) De Grand Prix van Las Vegas vormt het begin van de laatste triple header van het Formule 1-seizoen 2025. In het weekend van 21 tot en met 23 november strijkt het circus neer in de Amerikaanse gokstad, waar onder de lichten van de beroemde Strip wordt geracet. Het stratencircuit in het hart van Las Vegas zorgt opnieuw voor een bijzonder decor en kan nog een belangrijke rol spelen in de ontknoping van het kampioenschap. Bekijk hieronder het volledige tijdschema, inclusief Nederlandse tijden, van de GP van Las Vegas 2025. Tijdschema GP Las Vegas 2025 Vrijdag 21 november Eerste vrije training: 01:30 – 02:30 uur

Tweede vrije training: 05:00 – 06:00 uur Zaterdag 22 november Derde vrije training: 01:30 – 02:30 uur

Kwalificatie: 05:00 – 06:00 uur Zondag 23 november Race: 05:00 uur