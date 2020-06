Ralf Schumacher: ‘We hebben in Duitsland echt een heel groot probleem’

Ralf Schumacher maakte de Duitse hoogtijdagen in de Formule 1 van dichtbij mee. Maar de Formule 1-toekomst van de racenatie ziet er volgens de voormalig piloot van Williams en Toyota niet erg rooskleurig uit. “We hebben een geweldig probleem.”

Hockenheim en de Nürburgring waren ooit niet weg te denken van de kalender. Duitsland met zijn enorme auto-industrie was een grote speler in de Formule 1. Michael Schumacher maakte het land racegek, Nico Rosberg en Sebastian Vettel traden in de voetsporen van de zevenvoudig recordkampioen. Er waren tijden dat er zes Duitse coureurs in de Formule 1 tegelijk reden. Maar die dagen zijn al lang voorbij, beseft Ralf Schumacher.

Met het nakende vertrek van Vettel, hij moet na dit seizoen weg bij Ferrari, is de kans groot dat Duitsland in 2021 voor het eerst sinds ruim een kwart eeuw geen coureur op de F1-grid heeft staan. “De motorsport in ons land heeft het zwaar”, zegt Schumi II tegen het Duitse webportaal Sport1. “Ik roep al acht jaar lang dat wij een groot probleem hebben. En dat begint al in de kartsport. We hebben nauwelijks nog banen, het aantal karters dunt steeds verder uit. En als er geen zaadjes worden geplant, groeien er ook geen bomen.”

Schumachers zoon David (18) debuteert dit jaar in de Formule 3. Hij is een van de weinige lichtpuntjes bij de Duitse aanwas. Een andere coureur die op de internationale deur klopt is Mick Schumacher, de 20-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael. Hij maakt al jaren deel uit van Ferrari’s opleidingsprogramma en komt dit seizoen andermaal uit in de Formule 2.

Volgens Schumacher moet zijn neefje in het tweede jaar minimaal in de top-5 van het kampioenschap eindigen. Afgelopen jaar finishte de Duitse jongeling met één overwinning op zijn naam als twaalfde in het eindklassement, Nyck de Vries won de titel in de Formule 2. “Maar we moeten ook niet te veel druk op hem leggen”, aldus Schumacher.