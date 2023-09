Singapore was een bijzondere race als we het vergelijken met de andere races in 2023. Voor het eerst dit seizoen zagen we geen Red Bull op de bovenste trede van het podium. Beter gezegd, we zagen helemaal geen Red Bull op het podium. Sainz (eerste), Norris (tweede) en Hamilton (derde) mochten de champagne spuiten dit weekend. Was dit enkel incidenteel of is dit een einde aan de dominantie van Red Bull?

De winnaar van de race op het Marina Bay Street Circuit denkt dat de trend van dit weekend niet doorzet naar de laatste races. “Het zou mij niks verbazen als ze de laatste races nog steeds gewoon winnen. We hebben de kans gekregen van ze in Singapore en dat hebben we gewoon goed gedaan. Toch denk ik dat het erg, erg, erg moeilijk wordt om ze te verslaan in de resterende races“, zo concludeert Sainz.

Lewis Hamilton denkt dat het gedeeltelijk te maken heeft met progressie van andere teams. “Het is goed om te zien dat de McLarens veel meer snelheid hebben, ook goed om te zien dat Ferrari echt stappen heeft gemaakt.“

“Maar als je er over nadenkt, dan zijn ze waarschijnlijk niet meer deze auto aan het ontwikkelen. Terwijl andere teams upgrades blijven brengen, zijn zij al bezig met de auto van volgend jaar. Dus nee, het is gewoon dat de focus al verlegd is en dat wij nog met de huidige auto bezig zijn”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen over het team van Red Bull.

Max Verstappen zelf heeft vertrouwen dat afgelopen weekend een incident was. “Ik denk dat we gewoon weer snel zijn in Suzuka,” zo blikt hij vooruit op aankomend weekend in Japan.