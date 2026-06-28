De kwalificatie voor de GP van Oostenrijk eindigde voor Max Verstappen in mineur. De Nederlander leek zich in de strijd om pole position te kunnen mengen, maar crashte in de slotfase van Q3. De achterkant van zijn RB22 brak uit, waarna de viervoudig wereldkampioen door het grind schoof en in de bandenstapel belandde. Red Bull steekt de hand in eigen boezem; teambaas Laurent Mekies spreekt van een verlies aan aerodynamische performance.

“Het belangrijkste is dat Max (Verstappen, red.) in orde is”, aldus Mekies in een officieel persbericht. “Hij reed een uitstekende eerste run in Q3 en zijn laatste rondje was erg snel, totdat hij de auto verloor in bocht negen.” Volgens de Fransman was er sprake van een uitzonderlijke situatie. “De dynamiek van het incident was nogal ongebruikelijk; we verloren aerodynamische performance aan de achterkant van de auto, waardoor Max geen schijn van kans had om de auto op te vangen. Als team nemen we hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en bieden we hem onze excuses aan.”

Meerdere bronnen meldden dat de achtervleugel aan het einde van de Straight Mode-zone niet goed aansloot. Daardoor miste de RB22 de benodigde downforce om de bocht goed aan te kunnen snijden. Twee jaar geleden kende Jack Doohan een vergelijkbare crash in Japan. In de aanloop naar de eerste bocht vergat hij de DRS-flap van zijn Alpine te sluiten, waardoor hij rechtdoor schoot en op de bandenstapel klapte.

Risico in Q2

Eerder in de kwalificatie in Oostenrijk had Red Bull al een groot risico genomen. De Nederlander had slechts drie setjes softs tot zijn beschikking en kon in Q2 daardoor maar één snelle ronde rijden. Hij bereikte Q3 uiteindelijk nipt, nadat Pierre Gasly er niet in slaagde zijn oud-teamgenoot uit de top tien te stoten. “Het was zeker riskant om Max niet naar buiten te sturen voor een tweede run in Q2, maar we wisten dat we wat risico moesten nemen”, aldus Mekies. “We hadden immers besloten om de kwalificatie met slechts drie nieuwe setjes softs aan te vliegen, zodat we onszelf meer strategische opties voor de race konden geven.”

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Ondanks de teleurstelling rond Verstappen zag Mekies ook positieve signalen. Hij prees de prestaties van Isack Hadjar en was bovendien tevreden over het nieuwe upgradepakket van Red Bull. “Isack heeft tot nu toe wederom een ijzersterk weekend neergezet en wint elke sessie aan zelfvertrouwen. Hij bleef zich gedurende het weekend verbeteren en leverde opnieuw een solide kwalificatie af.” Over de nieuwe onderdelen: “Bij een grote upgrade is het nooit een kwestie van plug-and-play. De echte uitdaging is om het pakket te begrijpen, het optimale werkvenster te vinden en het potentieel ervan gedurende het weekend maximaal te benutten. We zijn nog volop aan het leren, maar dit was een bemoedigende eerste stap. De verbeterde snelheid die we lieten zien, toont de progressie aan die we hebben geboekt met het pakket dat we naar Oostenrijk hebben meegebracht.”

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