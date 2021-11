Red Bull organiseert van 4 t/m 11 december ‘Vleugels to the Max’: een unieke expositie over Red Bull Racing, Max Verstappen en hoe hun verhalen samenkomen in de Koepel in Breda.

In de Koepel, de voormalige Koepelgevangenis, zijn verschillende exposities te zien over Verstappen en Red Bull Racing. Zo neemt Frits van Eldik, Formule 1-fotograaf en een goede vriend van de Verstappens, bezoekers mee aan de hand van een audiotoer en unieke foto’s van Verstappen van zijn jongere (kart)jaren tot nu.

Behalve een aantal foto-exposities, zijn er ook echte Formule 1-auto’s en -onderdelen te bezichtigen. Uiteraard is er ook aandacht voor alle recente hoogtepunten van Verstappen met Red Bull. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor hoe Red Bull Racing, Toro Rosso/AlphaTauri en het Red Bull Junior Team zich ontwikkeld hebben en de andere coureurs die ze hebben voortgebracht – zoals Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo.

Toegang tot de ‘Wings to the Max’-expositie is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via dit adres – en hier vind je ook meer informatie. Voor toegang is met oog op corona ook een geldige QR-code in de CoronaCheck-app of negatief testresultaat vereist.