Waar Charles Leclerc de Grand Prix van Monaco had moeten winnen, profiteerde Red Bull met de winst van Sergio Pérez en de derde plek van Max Verstappen optimaal van het geklooi bij Ferrari. Daan de Geus, André Venema, Mike Mulder en Sjaak Willems praten na over de verregende klassieker? En komen we er nog terug? Luister hier naar een nieuwe aflevering van Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine.

