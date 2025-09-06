Enzo Ferrari wilde eigenlijk geen Italiaanse coureurs meer in zijn team, maar als Lorenzo Bandini in 1964 tegen alle verwachtingen een race wint, wordt de Italiaan door de Commendatore omarmd. Hij sterft drie jaar later een afschuwelijke dood tijdens de Grand Prix van Monaco.

Eerst al die naam. Lorenzo Bandini, met dat heerlijke huppelende metrum en twee keer de klemtoon op de middelste lettergreep: deze jongeman uit Florence, zoon van een succesvolle hoteleigenaar, moest wel voor grootse daden in de wieg gelegd zijn. Een wieg die trouwens helemaal niet in Italië stond, maar in Libië, toen dat Noord-Afrikaanse land nog een Italiaanse kolonie was. Zoals zovele jonge Italianen worden zijn ouders door het fascistische regime van Benito Mussolini aangespoord zich in de overzeese gebiedsdelen te vestigen, maar bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is de familie genoodzaakt terug te keren naar Italië. Ze hebben een extra passagier: de jonge Lorenzo, die in 1935 is geboren.

Vader Bandini sneuvelt in de oorlog en moeder moet het familiehotel in Florence draaiende zien te houden. Lorenzo wordt onder de hoede genomen van Goliardo Freddi, garagehouder in Florence. Met de auto’s van ‘Signor Freddi’ zet Bandini zijn eerste stappen in de autosport. Hij wint in 1958 zijn klasse in de Mille Miglia en richt zijn vizier op de Formule Junior, een in Italië razend populaire raceklasse. Bandini probeert zich, net als zoveel andere jonge coureurs, in de kijker te rijden bij de Formule 1-teams. En net zoals veel van zijn landgenoten droomt hij van Ferrari.

‘Ferrari, moordenaar!’

In Maranello heeft Enzo Ferrari in die periode wel wat anders aan zijn hoofd dan kijken naar Italiaans talent. In 1958 zijn Ferrari-coureurs Eugenio Castellotti en Luigi Musso verongelukt en daarmee heeft Italië twee van zijn grootste talenten verloren. Ook Ferrari-coureur Peter Collins is dood. De Brit, die vloeiend Italiaans sprak, had een speciale band met Enzo Ferrari, hij deed hem denken aan zijn in 1956 aan leukemie bezweken zoon Dino. En dan is er nog de rechtszaak die tegen Ferrari is aangespannen na het dodelijke ongeluk van Alfonso de Portago tijdens de Mille Miglia, waarbij behalve de Spaanse coureur ook negen toeschouwers omkomen.

‘Ferrari, moordenaar!’, schreeuwen de Italiaanse kranten. Ze noemen hem ‘het monster dat zijn eigen kinderen opeet’. Het zijn woorden die de ogenschijnlijk onverstoorbare Ferrari diep raken. Maar diep in zijn hart wil hij niets liever dan wereldkampioen worden met een Italiaanse coureur achter het stuur.

