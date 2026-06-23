Charles Leclerc beleeft een moeizame periode bij Ferrari, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton juist de weg omhoog heeft gevonden. De zevenvoudig wereldkampioen boekte in Barcelona zijn eerste overwinning voor de Scuderia en heeft inmiddels een voorsprong van veertig WK-punten opgebouwd op de Monegask. Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese denkt dat Leclerc zich aan Hamilton moet optrekken om het tij te keren.

De resultaten van Leclerc zijn de afgelopen weken flink tegengevallen. Na een spin in Miami volgden een kleurloze race in Montréal, twee crashes in Monaco en nog een incident in Barcelona. Het leverde hem in de laatste twee raceweekenden geen enkel punt op. Zijn contract bij Ferrari werd weliswaar verlengd, maar sportief gezien zit de Monegask duidelijk in een dip. Des te pijnlijker is het contrast met Lewis Hamilton, die eindelijk zijn draai heeft gevonden binnen de Scuderia. Na meerdere podiumplaatsen won hij in Catalonië zijn eerste Grand Prix in het rood.

Afkijken bij Lewis Hamilton

Patrese ziet echter geen reden om Leclerc af te schrijven. “Ik denk dat Charles (Leclerc, red.) nog niet is uitgeschakeld”, aldus Patrese tegenover een gokplatform. “Hij heeft een fantastische auto waarmee hij races kan winnen en vormt samen met Lewis Hamilton een geweldig duo. Als Charles zijn kracht en strijdlust hervindt, kan hij een geduchte rivaal voor Lewis worden en misschien zelfs iets sneller zijn. Op dit moment is zijn moraal gewoon laag. Maar hij moet nu beseffen én waarderen dat Ferrari een auto heeft waarmee Grand Prix-races gewonnen kunnen worden. Vervolgens moet hij zijn hoofd koel houden.”

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Volgens de Italiaan doet Leclerc er verstandig aan niet alleen naar de rijstijl van Hamilton te kijken, maar ook diens technische voorkeuren over te nemen. Daarbij verwijst Patrese naar een ervaring uit zijn eigen carrière. “Als hij ontevreden is over een bepaald aspect van de auto, moet hij het voorbeeld van Lewis volgen. Als hij hem imiteert, zal hij sneller worden. In 1993 luisterde Michael Schumacher, die hoe dan ook erg snel was, goed naar wat ik tijdens de nabesprekingen zei. Daarna kopieerde hij mijn afstelling en versloeg hij me. Soms moet je vertrouwen op de ervaring van je teamgenoot om betere resultaten te behalen”, concludeerde hij. Patrese en Schumacher deelde in 1993 de garage bij Benetton.

Michael Schumacher en Riccardo Patrese voor Benetton in 1993 (Getty Images)

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