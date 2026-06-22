Lewis Hamilton is een van de meest gevierde coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Zijn indrukwekkende palmares spreekt voor zich: de Brit veroverde al zeven wereldtitels en heeft met 106 Grand Prix-zeges bovendien meer overwinningen op zijn naam staan dan welke coureur ook. De records stapelden zich de afgelopen decennia op, maar zelf benadrukt Hamilton dat hij weinig waarde hecht aan statistieken.

106 overwinningen, 104 polepositions en 206 podiumplaatsen: het is slechts een greep uit de indrukwekkende erelijst van Lewis Hamilton. Met zijn zeven wereldtitels evenaarde hij bovendien het record van Michael Schumacher. Tijdens de afgelopen GP van Catalonië in Barcelona boekte hij zijn eerste overwinning in Ferrari-dienst en verstevigde hij zijn tweede plaats in het kampioenschap. Een felbegeerde achtste wereldtitel lijkt daarmee allesbehalve uitgesloten.

Toch laat Hamilton zijn succes niet definiëren door cijfers of trofeeën. “Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht hoe je succes zou definiëren”, vertelde hij tijdens het raceweekend in Monaco aan de aanwezige pers. “Ik denk dat succes op veel verschillende manieren kan worden ervaren. Uiteindelijk gaat het erom dat je het elke dag opnieuw probeert en altijd beter wilt zijn dan je vorige zelf”, legde hij uit. “Word de persoon die je wilt zijn, overwin tegenslagen en bewijs je critici ongelijk. Natuurlijk ziet de buitenwereld vooral de resultaten als succes, maar innerlijke vooruitgang weegt minstens zo zwaar. Zolang je blijft groeien, ben je succesvol. Het belangrijkste is hoe je telkens weer opstaat, vooruitgaat en je blik op de toekomst gericht houdt.”

‘Innerlijke vooruitgang’

“Natuurlijk ziet de buitenwereld vooral de resultaten, maar voor mij draait het om innerlijke vooruitgang”, vervolgde hij. “Dan ben je pas echt succesvol.” Volgens Hamilton zorgt die manier van denken er ook voor dat hij minder druk ervaart om te presteren. “Ik leg mezelf eigenlijk niet veel druk op. Daarom heb ik altijd gezegd dat ik dankbaar ben voor records en dergelijke, maar dat ik er niet mee bezig ben. Ik probeer mijn gedachten elke dag zo af te stemmen dat ik gefocust ben op mezelf en op de toekomst, niet op wat nog moet komen. Resultaten horen erbij, maar zijn niet het belangrijkste.”

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De vraag is wel hoe lang Hamilton op het hoogste niveau resultaten kan blijven boeken. Met zijn 41 jaar is hij de op een na oudste coureur op de grid. Ter vergelijking: WK-leider Kimi Antonelli was nog maar een halfjaar oud toen de Brit zijn Formule 1-debuut maakte voor McLaren. Toch denkt Hamilton voorlopig nog niet aan stoppen. “Wen er maar aan dat ik nog wel even in de sport blijf”, verklaarde hij stellig tijdens het raceweekend in Montreal. “Ik ben nog enorm gemotiveerd.”

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