Russell wint Virtual GP Series: ‘Leverde meer publiciteit op dan gewone race vorig jaar’

George Russel heeft het onofficiële kampioenschap van Formule 1’s Virtual GP Series gewonnen. De Brit was ook de sterkste in de finale van de zevendelige reeks in Canada, hetgeen zijn vierde overwinning op een rij betekende. “Ik heb er veel energie en moeite in gestopt en ben blij dat het mooie resultaten heeft opgeleverd.”

Echte spanning om de titel was er vooraf niet meer. Omdat Charles Leclerc ontbrak, hij deed op een ander simplatform mee aan de 24 uursrace van Le Mans, was Russell al zeker van de eindwinst. Alleen de Monegask had theoretisch nog een kans hem daarvan af te houden. “Ik vond het geweldig om te doen”, bekende Russell, ook komend seizoen in dienst van Williams. “We hebben ons allemaal goed vermaakt en het heeft ons competitief gehouden.”

De Brit vertrok bij de laatste race vanaf pole. In de kwalificatie was hij bijna een halve seconde sneller dan zijn collega en boezemvriend Alex Albon, bij Red Bull teamgenoot van Max Verstappen. Volgens Russell was het ‘zijn beste kwalificatieronde’ van dit jaar op de simulator. Achter Albon finishte Esteban Gutiérrez in Canada als derde, Pierre Gasly werd gediskwalificeerd wegens het herhaaldelijk overschrijden van de tracklimits.

Hoewel de titel Russell weinig meer dan glorie opleverde, bekende hij onlangs bij betaalzender Sky Sports dat zijn uitspattingen op de simulator in de voorbije maanden hem meer publiciteit hebben opgeleverd dan ‘elke willekeurige race van het afgelopen jaar’. “Ik doe alles om mensen te laten zien wat ik kan”, aldus de Brit. “En dat zal ik blijven doen.”

Russell gaat zich nu net als zijn collega’s volledig prepareren voor de start van het Formule 1-seizoen, op 5 juli in Oostenrijk.